Simicska szerint öngyilkosság lenne atombombát robbantani Orbán ellen – ez történt kedden

A legfontosabb keddi hírek röviden, egy helyen.

Tekintélyes közgazdászok követelik Junckertől, hogy fagyasszák be Magyarország fejlesztési pénzeit

Hans Eichel és Pascal Lamy szerint ez a pénz nem arra van, hogy korrupt rendszereket tartsanak fenn belőle. (444)

Simicska szerint öngyilkosság lenne atombombát robbantani Orbán ellen

Simicska Lajos ismét plakátra festette, hogy „Orbán egy geci”. Az ATV híradójának a vállalkozó arról beszélt, hogy semmilyen kormánybuktató, titkos tervről nem tud, és nem is érti, miért találgatja ezt a sajtó. Simicska csak azért firkál plakátokat, mert ezáltal megkönnyebbül, kiadja a frusztrációját. Arról is beszélt, hogy ő többé már nem fog, nem akar beszélni Orbánnal, mert 2014 óta érzi és tudja, hogy itt diktatúra épül. Simicska az RTL Klubnak is nyilatkozott, és a miniszterelnök elleni információk kiteregetéséről annyit mondott, miszerint „érdekes feltételezés, de egyet mondanék: öngyilkosnak tart engemet?” (ATV, RTL Híradó)

A rendőrség határozatban ismerte el, hogy Soros nem jelent veszélyt az országra

Miközben a kormányzati kommunikáció jó ideje másról sem szól, mint a veszélyes „Soros-tervről”, a rendőrség mégsem érzékel akkora kockázatot, hogy nyomozást indítson az ügyben – tudta meg a Magyar Nemzet. Egy hónapig vizsgálták, hogy egyáltalán megkezdjenek-e egy eljárást – vezető fideszes politikusok nap mint nap a milliárdos üzletember jelentette veszélyről beszélnek –, végül a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) arra jutott, hogy nincs szükség erre. (Magyar Nemzet)

Bezár a kormány 15 kereskedőházat

Elment rájuk 600 millió forint, de bezárják a 2015 tavaszán Szijjártó Péter miniszter által bejelentett, déli nyitás jegyében többek közt Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában nyitott, több mint egytucatnyi kereskedőházat. (24.hu)

Szigorították a 12 év alattiak ellen elkövetett szexuális erőszak büntetését

Kedden szigorították a 12 évnél fiatalabb áldozatok elleni szexuális erőszak büntetési tételét. Ezentúl 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés jár annak, aki olyan sértett ellen követi el a bűncselekményt, aki az elkövető felügyelete, gondozása, nevelése alatt áll. Eddig ha ilyen esetekben az áldozat beleegyezett a szexuális együttlétbe, akkor 10 év lehetett a legsúlyosabb büntetés. (444)

Bosszút álltak a Lázár miatt dühöngő tanáron

Vári Anikót azért nem vették fel a makói szakgimnáziumba tanárnak, mert egy Facebook-posztban nem értett egyet Lázár Jánosnak azzal a kijelentésével, hogy a PISA-eredmények a tanárok lelkén száradnak. Korábban az igazgató biztosra ígérte a tanárnőnek, hogy felveszik, de aztán váratlanul meggondolta magát. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság egyértelmű jogsértést állapított meg, az iskola azóta az EBH-t perli. (Abcúg)

11 millió forintért mondaná csak el a rendőrség, kit rendel ki védőügyvédnek

Dankó József azzal kereste meg a XIX. kerületi rendőrkapitányságot, hogy árulják el neki, mely ügyvédeket dolgoztatja a rendőrség úgynevezett kirendelt védőként. Azért kérdezte éppen ezt, mert úgy tudja, hogy a rendőrség a kispesti büntetőeljárások 90 százalékában ugyanazt az ügyvédet rendeli ki évek óta. Dankó szerint a 11,5 milliós költségtérítés számára egyenlő a beismeréssel, mert ha nem volna súlyosan aránytalan az ügyvédek kirendelése, akkor kiadnák a kért adatokat. Strasbourg tavaly novemberben hozott ítéletet, hogy a magyar állam nem titkolhatja a kirendelt védők kilétét. (Index)

Nyomoznak a Feneketlen-tavi ingatlanpanama ügyében

A Heti Válasz októberben tárta fel, hogy panamagyanús módon privatizálták ki Lázár János alól a Miniszterelnökség szentimrevárosi, Feneketlen-tó melletti óriástelkét, majd adták tovább azonnal egy ingatlanfejlesztőnek. Ebből mára bűnügy lett; a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdett nyomozni a témában. (Heti Válasz)

Orbán: Vihetik a horvátok az INA-t, ha rendesen kifizetik

A két ország miniszterelnöke szeretne méltányos megegyezést, de ez már évek óta nem bír kialakulni. (MTI, 444)

Nem ismerik el, hanem megmagyarázzák a szart

Miklós másfél éve megvédte egyik nőismerősét, a kiérkező rendőrök viszont őt csukták le. Hat órát ült egy cellában, közben senkit sem hívhatott fel. Panaszt tett a rendőri eljárás ellen, de hiába adott neki igazat több állami szerv is, a rendőrség mégis szívózik. Ez egyáltalán nem egyedüli eset, a rendőrök nem szeretik elismerni, ha valahol hibáznak. (444)

Megvan a Fidesz 106 egyéni jelöltje

A Fidesz-KDNP egyéni képviselőjelöltjeinek listája lényegében készen van, napokon belül ráütheti a pecsétet a Kövér László vezette országos választmány is. Valójában persze a jelölés nem így dől el. Orbán Viktor személyes „közbenjárása” kellett például ahhoz, hogy a lányát is képviselő jogász elvállalja az egyéni jelöltséget egy 2014-ben elbukott körzetben, de a kormányfő mondhatta ki a végső szót arról is, ki indulhat újoncként a régóta narancsos vidékeken, és ki az, akit kínos ügyei vagy összeférhetetlensége ellenére sem enged el, továbbá ki az, akinek mennie kell még úgy is, hogy 2014-ben hozta, amit kellett. A fideszes jelöltek többsége szisztematikusan építi magát választókerületében, így a kormánypártok már most beláthatatlan előnyre tettek szert a kampányban. (168 Óra)

Nem lesz népszavazás arról, hogy december 24-e is munkaszüneti nap legyen

Nem jött össze elég aláírás. (444)

Gyurcsány Ferenc nem lesz miniszterelnök

Nem vállalna vezető szerepet Gyurcsány Ferenc, ha a pártja, a Demokratikus Koalíció netán kormányra kerülne. Ez esetben Gyurcsány még a frakcióvezetőséget se vállalná. (Népszava, MTI, 444)

Próbálják titkolni, de a balatoni gigaberuházásnál is feltűnik Orbán apjának cége

Helyi források szerint a dél-balatoni vasútfelújításra is érkeznek kövek Orbán apjának bányájából. A Direkt36 hivatalos csatornákon is próbált erről információt szerezni, de elég volt egy utalás a miniszterelnök családjára, hogy mindenki elnémuljon. (Direkt36)