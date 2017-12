Soros György alapítványától kérnek támogatást a kéményseprők – ez történt csütörtökön

A legfontosabb csütörtöki hírek röviden, egy helyen.

Karácsony: Nem vagyok az MSZP jelöltje, nem tárgyaltam Molnárral

A Párbeszéd politikusa az ATV-ben cáfolta a róla megjelent híreket. Teljes ellenzéki összefogást akar, aminek szívesen lenne a miniszterelnök-jelöltje. (Atv.hu)

Új szintre lépett a brüsszeli eljárás a magyar menekültügyi szabályok ellen

Második szintre lépett az a kötelezettségszegési eljárás, amelyet az Európai Bizottság még 2015-ben indított azért, mert Magyarországon rosszul bánnak a menekültekkel. A bizottság szerint nem jutnak méltányos eljáráshoz, nem megfelelő körülmények között tartják őket, és kiutasításuk módja sem felel meg sokszor az EU-s szabályoknak. (444)

Bíróságra vitték a biztosok a CEU-ellen hozott törvényt

Feljelentette az Európai Bizottság Magyarországot. (444)

Háromszor perelte be az Európai Bizottság Magyarországot

A kvótadöntés szabotálása, a civilek szégyenlistája és a már említett Lex CEU is a luxemburgi bíróság elé megy. (444)

EP-meghallgatás: a Fidesz itthon Soros-vérpadozik, Brüsszelben józan vitát kér

„Boszorkányüldözés Magyarország ellen!” – üzeni saját szavazóinak a Fidesz. „Köszönjük a vita lehetőségét” – mondják ugyenerről az EP-ben. A magyar jogállam leépüléséről vitázott az igazságügyi és belügyi bizottság. (444)

Soros György alapítványától kérnek támogatást a kéményseprők

Az állami Magyar Villamos Művek (MVM) elutasította az ismeretterjesztő kiadványra vonatkozó kérelmüket. Az állami cég tavaly félmilliárdot adott a CÖF-nek, ennek alig tíz százalékára, ötvenmillióra pályáztak a kéményseprők. (HírTV)

Itt vannak a magyarok, akikkel az oroszok már leszerződtek Paks 2-re

Bár még nem kezdődött el az új paksi atomerőmű építése, de az Orbán-kormány által megbízott orosz atomvállalat, a Roszatom már hónapok óta köti a projekttel kapcsolatos szerződéseket. (Direkt36)

„Strukturális átalakítások kellenek, de jelenleg nem jó az irány, ami felé haladunk”

Sok a látszatintézkedés, állítja dr. Drajkó Zsombor fogorvos, aki bojkottot hirdet a Magyar Orvosi Kamara ellen. (444)

Kína-biznisz: óriási dobásra készül a Habony–Rogán-érdekkör

A letelepedésikötvény-program kulcsfigurája, Boros Attila vette át azt a Metróber Kft-t, amelyet korábban az MSZP pénztárnoki csapata használt. Ezzel a Habony–Rogán-érdekkör betette a lábát az infrastruktúrafejlesztési óriáspiacra; a cég akár a Budapest–Belgrád-vasútprojektben is részt vehet. (Heti Válasz)

Európa legmeghatározóbb embere közt az egyetlen magyar: Orbán rémálma

A Politico szerint ő az:

(444)

Hiába ítélték meg a 46 milliós kártérítést, Szögi Lajos családja egy forintot sem kapott

Egy fillért sem láttak még a nekik megítélt 46 millió forintos kártérítésből Szögi Lajos hozzátartozói, pedig a háromgyerekes, köztiszteletben álló családapa gyilkosai közül ketten már szabadlábon vannak, ketten pedig – ha kedvezményt kapnak – nemsokára letöltik a büntetésüket. (Blikk)

Médiafogyasztási szokásokkal indokolta Molnár Gyula, hogy visszatér az MSZP a közmédiába

A bojkottot még Botka László hirdette meg májusban. (444)

Nem tudni, mennyivel kerül majd többe az eredetileg tervezett 43 milliárdnál a Nemzeti Korcsolyaközpont

A friss tervekben 43 milliárd forintba kerülne, de bemondásra máris 30 százalékkal drágább a nemzeti korcsolyapalota. Mindenképp megépítik. (Magyar Nemzet)

Iványi Gábor: Mérhetetlenül szégyellnivaló és sátáni, amit Soros Györggyel műveltek

A Magyar Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Alapítvány vezetője szerint ki kell mondani, hogy ami történik, az bűn. A lelkész arra számít, hogy folytatódik ellenük a kormányzati hadjárat, de ettől nem omlanak össze. Iványi és főiskolai professzortársai Nobel-békedíjra jelölték Soros Györgyöt, ezzel védve őt az általuk gyalázatosnak és ördöginek tartott hatalmi játszmától. (168Óra)

Garancsi vásárolhat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a GaranSec Zrt.-nek a G4S Készpénzlogisztikai Kft., a G4S Biztonságtechnikai Zrt., valamint a G4S Holding Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzéseivel megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon – közölte a GVH. Ennek a versenyt nem jelentősen csökkentő felvásárlásnak az eredményeként az egész magyar készpénzforgalom kormányközeli cégek irányítása alá került. (444)

A magyar követség is hamarosan Jeruzsálembe költözhet

Több állam is követheti az Egyesült Államokat Jeruzsálem izraeli fővárosként való elismerésében, köztük Magyarország is – írta csütörtökön a Times of Israel. (Index)

Németh Szilárd pert vesztett az Eötvös Károly Intézet ellen, miután azt mondta, „sokkal, de sokkal nagyobb lóvét” kaptak Sorostól, mint amennyit feltüntettek

A bíróság előtt ezt első fokon nem tudta bizonyítani. A Fidesz-alelnök beadványában – amiben őt csak „Sziszikének” nevezik – valamiért szerepel Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ kormányközeli civil szervezet igazgatójának a neve is. (444)

Kiállunk a Jobbik mellett, de csak ha tisztázzák az orosz kapcsolataikat

Ezt közölte a Momentum, miután kiderült, hogy a Jobbik 660 millió forintos büntetést kapott az Állami Számvevőszéktől. Emiatt a párt csütörtökön váltságtanácskozást tartott; nem marad pénze a kampányra, sőt, még az is kérdéses, hogy egyáltalán el tudnak-e indulni a 2018-as választáson. A párt közben elkezdett adományt gyűjteni, Simicska állítólag nem állja a számlát. (Momentum, Budapest Beacon)

Orbán: Ma már nagyon nehéz véleményeket elnyomni egy országban, hiszen mindannyian újságírók lettünk, mert fent vagyunk a közösségi médiában

A miniszterelnök Mészáros Lőrinc televíziójában így védte azt, hogy a média nagy részéből kormányzati propagandaszócsövet csináltak. (444)