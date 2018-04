Szigetvári Viktor feljelentést tesz Orbán zsoldoslistája miatt – ez történt a hosszú hétvégén

A nagyon hosszú hétvége legfontosabb hírei röviden, egy helyen.

A Fidesz mellett kampányol a Gój Motorosok Szövetségének elnöke

Bár február 27-i a bejegyzés, munkatársunk csak a napokban vette észre: Mészáros Imre, a Gój Motorosok Egyesületének elnöke a Fidesz mellett kampányol. „Elméletben biztosan létezhet még jobb teljesítményre képes kormány a mostaninál, csak az elképzelhetetlen, hogy a jelenlegi ellenzékből bármelyik formáció, (sic! – Sz. P.) akár csak (sic! – Sz. P.) ezt megközelíteni is képes lenne! Tehát jobb alternatíva híján április 8-án szavaztatok (sic! – Sz. P.) a Fidesz-KDNP listára és jelöltjeire, hogy Magyarország továbbra is fejlődjön!” – zárul Mészáros igen hosszú bejegyzése. (Budapest Beacon, Facebook)

Szüdi János: „a magam részéről semmi szín alatt nem tudnék a Jobbik jelöltjére szavazni”

Bár Földi László – Cegléd mostani kormánypárti képviselője – kihívóinak egyike Volner János, a Jobbik frakcióvezetője, Szüdi János, a Demokratikus Koalíció színeiben induló volt oktatási minisztériumi közigazgatási államtitkár, majd oktatási és kulturális minisztériumi szakállamtitkár lát esélyt önnön győzelmére. Az oktatáspolitikai szakemberből pártpolitikussá avanzsáló Szüdi semmiesetre sem szavazna egy jobbikos jelöltre, akkor sem, ha az illető a legesélyesebb ellenzéki jelölt – különös tekintettel arra, hogy édesanyja megjárta az auschwitzi haláltábort. Interjúalanyunk el tudja képzelni, hogy amennyiben a Fidesz relatív győzelmet arat, azaz egyedül nem képes kormányt alakítani, hamarosan előrehozott parlamenti választást tartanak. Bár az alaptörvényt illegitimnek tartja, Szüdi – ellentétben Karácsony Gergellyel – hajlandó letenni az esküt az alaptörvényre – ha jól értettük kissé dodonai megfogalmazását. (Budapest Beacon)

Tóth Zoltán: „a jelenlegi politikai elit nem tartozik a tudásbázis nyertesei közé”

Egy új kormányban „inkább államtitkár szeretnék lenni” – mondja Tóth Zoltán választási szakértő, aki a Demokratikus Koalíció budaörsi jelöltjeként március 15-én visszalépett Szél Bernadett javára. Szerinte egy miniszter mindenképpen politikus, és „a jelenlegi politikai elit nem tartozik a tudásbázis nyertesei közé”. Tóth azért lépett vissza, mert összefogás nélkül ebben a választási rendszerben nem lehet sikert elérni a Fidesszel szemben. Szerinte az április 8-i választás egyik tétje, hogy kétpártrendszer legyen vagy többpártrendszer maradjon Magyarországon. (Budapest Beacon)

Setét Jenő: „jó lenne, ha Lázár János tudomásul venné, hogy a magyarországi cigányok magyarok, és egyikünknél sem több egy jottányival sem, bármennyi vagyona is legyen”

Setét Jenő nagyon kiakadt azon, amit Lázár János szerdán a cigányságról mondott. A cigányjogvédő aktivista a kancelláriaminiszter lemondását követeli. (Budapest Beacon)

Kuncze Gábor: „azt gondolom, hogy nagyon éles a helyzet”

Kuncze Gábor szerint csak olyan pártokra érdemes szavazni, amelyek biztosan bejutnak a parlamentbe. Az egykori Szabad Demokraták Szövetségének kétszeres volt elnöke és négyszeres volt frakcióvezetője egykori minisztertársát, Bokros Lajost pénzügyi szakemberként nagyra tartja, de szerinte „nem egy jó politikai döntés”, hogy a Modern Magyarország Mozgalom elnöke elindul egyéniben Budapest 5. választókerületében. A politikába visszatérni nem kívánó volt belügyminiszter úgy látja: a Demokratikus Koalíció leantiliberálisozása előtt érdemes megnézni a többi párt elképzeléseit is. (Budapest Beacon)

Péntek délutánig lehet átjelentkezni a vasárnapi választásra

Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni akar választójogával, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezést április 6-án délután négyig lehet kérni a lakóhely szerinti település jegyzőjétől. Eddig már több mint 101 ezren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön szavaznának. Az átjelentkezéssel szavazó is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz. Négy évvel ezelőtt 120 ezren szavaztak átjelentkezéssel. (MTI)

Hazaküldtek egy beteget a Honvéd Kórházból, másnap elhunyt

Vérmérgezés-gyanúval küldött be a Honvéd Kórház sürgősségi osztályára egy beteget egy budapesti háziorvos, azonban az asszonyt hazaküldték. Amikor másodszor is visszakerült a kórházba, már nem tudtak segíteni rajta. (RTL Klub)

Orbán szerint az a kérdés, hogy nemzeti vagy internacionalista kormány alakul-e

A miniszterelnök arra kéri a választókat, ne csak a jelenre, hanem a jövőre is gondoljanak április 8-án, mert nemcsak egyszerűen egy kormányról és egy parlamentről fognak dönteni, hanem jövőt is választ magának Magyarország. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban azt mondta: vagy nemzeti kormány lesz, és Magyarország magyar ország marad, vagy egy internacionalista kormány, amelyet alapvetően Soros György állít majd fel, és akkor Magyarország bevándorlóországgá válik. A kormányfő többek között azt mondta: Soros zsoldoshadseregének tisztjeitől tudja, miszerint kétezren dolgoznak azon, hogy Magyarország bevándorlóország legyen. A magyar kormány név szerint ismeri a zsoldosokat és figyel rájuk. A neveken kívül információk és jelentések is rendelkezésre állnak. Hangsúlyozta: a kormánypártok az ország sorsa szempontjából a legfontosabb kérdésről beszélnek, a bevándorlásról, mert hiába fejlődik az ország, a bevándorlás felemésztené ennek hasznait. Az ellenzéki pártok kampányában azonban ennek se híre, se hamva, nem beszélnek a jövő legfontosabb kérdéséről – mondta a miniszterelnök, aki szerint ennek az az oka, hogy „nemzetközi cenzúra alatt állnak”. (444, MTI)

Szigetvári Viktor feljelentést tesz Orbán zsoldoslistája miatt

Az Együtt miniszterelnök-jelöltje különleges személyes adattal való visszaélés és jogosulatlan tiltott információgyűjtés miatt tesz feljelentést. „Orbán Viktor […] őrült hazugságaiba burkolva kelt gyűlöletet ártatlan emberek ellen” – fogalmazott az ellenzéki politikus. (444)

Lesznek még meglepetések – üzeni a csengeri „örökösnő” ügyvédje Kósa Lajosnak

„Ebben az ügyben, tetszenek majd látni, lesznek még olyan meglepetések, amelynek Kósa úr körei nemigen fognak örülni” – fogalmazott Szabó Gáborné ügyvédje, az amúgy DK-s képviselőjelölt Helmeczy László. (444)

Az Elios általi közvilágítás-korszerűsítés után sötétebbek az utak mint előtte

A drónfelvételeken markánsan megmutatkozik az Elios által felszerelt ledes világítás gyengesége: bár a főutak jellemzően fényárban úsznak, Gyáltól Sárvárig a mellékutcákban alapvetően sötét van, csak a lámpaoszlopok körül látható hét-tíz méteres sugarú fénykör – a legtöbb helyen egész városnegyedek borultak sötétbe a közvilágítás-korszerűsítés nyomán. (Átlátszó)

Az úgynevezett „közmédia” szerint az ő szabadságukat sérti, ha ellenzékieket is be kell hívniuk

Az egyes véleményeknek, és nem azok képviselőinek kell a médiatartalomban megjelenniük – állítja az úgynevezett „közmédia”, amely a sajtószabadságra hivatkozva küzd az ellen, hogy ellenzékieket is meg kelljen hívnia műsorába. (Hvg.hu)

Eléggé Fidesz-kompatibilisen nyilatkozott a szeged-csanádi püspök

Már nem valahol messze, hanem itt a szomszédban üldözik a keresztényeket – nyilatkozta Kiss-Rigó László. A szeged-csanádi püspök szerint drámai a helyzet, Európát pedig elsősorban azok az európaiak fenyegetik, akiknek keresztény gyökereik vannak, de megtagadták Istent és Krisztust. A keresztény embernek nem jelent dilemmát a választás – magyarázza, de az már sokkal inkább, hogyan kezelje azokat az embereket, vagy „filantrópokat”, akik anyagi érdekből, vagy pusztán csak tévedésből olyan eszmékért küzdenek, amely egyértelműen veszélyesek Magyarországra és az európai, keresztény közösségre is. (Szegedma.hu)

A nigériai nagykövetség visszautasította a fideszes fórumon elhangzott AIDS-adatokat

A Nigériai Szövetségi Köztársaság (NSZK) budapesti nagykövetsége szerint felháborító, hogy ellenőrizetlen adatokkal befolyásolják a közvélemény Nigériáról alkotott képét. Az ügy előzménye, hogy egy március 26-i kozármislenyi fideszes fórumon ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője a migrációval kapcsolatban azt állította: Nigéria lakosságának több mint négyötöde, legalább százmillió ember AIDS-es, vagyis a megerőszakolt svéd lányok négyötöde elkapta a HIV-fertőzést. (Facebook, Hvg.hu)

Bródy négy éve a Jobbikot aprította, az Origó pedig ezt most fölhasználta

Csütörtökön egy olyan videót tett közzé az Origó, amelyen Bródy János érvel a Jobbikra szavazás ellen. Az már nincs benne, hogy a felvétel négy éves, és a portál nem kért engedélyt a másodközlésre. (Hvg.hu)

Ezúttal Pócs János hasonlította a cigányokat a menekültekhez

Lázár János után egy másik fideszes politikus, Pócs János tett kirekesztő kijelentést migránsozása közben a cigányokra. Jászberény fideszes képviselője egy fórumon arról beszélt, hogy nem lehet elítélni a helyieket, amiért nemkívánatosnak tartják a cigányokat, ez alapján pedig nem lehet elvárni tőlük, hogy befogadják a menekülteket. Lázár János hasonló kijelentése miatt többen tiltakoztak, mondván, a Fidesznek csak a választáskor van szüksége a cigányokra. (Hír TV)

A Fidesz zuglói jelöltje szerint ha az ellenzék győz, a nők csak burkában fürödhetnek a Balatonban

Jelen Tamás egy, a Balatonból kiálló bikinis nőket, illetve egy, szintén a Balatonból kiálló burkás nőket ábrázoló képpel kampányol. Ha a Fidesz nyer – így a Fidesz zuglói képviselőjelöltje – bikinis, ha az ellenzék, akkor burkás nők lesznek a Balatonban. (444)

Orbán nem hajtja végre, amire a Nemzeti Választási Bizottság kötelezte

Orbán Viktor kampánytevékenységet folytatott a dadi óvodában, ezért el kell távolítania az arról készült videót Facebook-oldaláról, valamint 350 ezer forintos bírságot is fizetnie kell – határozott csütörtökön a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A videó viszont még kedd reggel is elérhető. (Facebook, 444)

Egy másik fideszes politikust is elkaszált politikai pedofiliáért az NVB

Simonka Györgyöt másodszor marasztalta el óvodai kampányért az NVB. Neki 690 ezer forintja bánja, hogy engedély nélkül tett közzé óvodásokról készült fotót a Facebookon. A Békés megyei politikusnak ez már a második bírsága, az elsőt azért kapta, amiért a közösségi oldalát népszerűsítő pólókat adtak rá óvodásokra. (Hír Tv)

A Kúria szerint szabálytalan, hogy Orbán plakátjairól nem olvasható le, miszerint a Fidesz vagy a kormány tette-e ki

A Kúria elítélte a Fideszt, mert Orbán Viktor egyik plakátjáról nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy azt a kormány vagy a párt adta-e ki. Az ítélet mégis elég bizarr, mert abban a bíróság úgy tesz, mintha csak egyetlen egy ilyen plakát lenne az országban. Így aztán bírságot sem szabtak ki. (444)

Úgy tűnik, hogy fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az ORÖ elnöke

Részletek itt. (Magyar Nemzet)

58 356 választópolgár szavazna a külképviseleteken

Szombat délután négykor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje. Összesen 58 356 magyarországi állandó lakcímmel bíró választópolgár jelentkezett a külképviseleteken történő választásra. Londonban 9709-en, Münchenben 5108-an, Stuttgartban 3556-an, Hágában 2499-en, Bernben 2451-en, Berlinben 2321-en, Bécsben 2206-an, New Yorkban 1070-en, Luandában heten választanának. (Budapest Beacon, Valasztas.hu)

Kivezették a felcsúti stadionból az Orbán Viktort ott lefényképező újságírókat

Részletek itt. (444)

A Puskás Intézet igazgatója – aki a Nemzeti Sport főszerkesztője is egyben – megvédte az újságíróknak a felcsúti stadionból történt kivezetését

„Egyetlen, az UEFA által rendezett meccsen sem szabad bent a stadionban fotózni vagy filmezni. Néha azért is rád szólnak, ha mobillal fotózol, de persze egy szelfi általában belefér. De egy profi géppel, teleobjektívvel kattintgatni a lelátón sajtóakkreditáció nélkül? És utána közzé is tenni a képeket? Ilyesmit legfeljebb a 444 tehet meg és csak Magyarországon. […] Normális, sőt üdvözlendő jelenség, ha kizárólag politikai provokáció céljából látogatja a pályákat egy stáb? […] Ez nem újságírás, hanem politikai akciózás” – írta vasárnap délután Szöllősi György. (Facebook)

A DK törökszentmiklósi elnöke szerint a Jobbik jelöltjére fognak szavazni a DK helyi aktivistái

„A 4. vk DK elnöke vagyok. A mezőtúri aktivistáim leültek velem és elmondták, hogy nagyon sajnálják, de azt kell mondaniuk, hogy Csányi Tamásra fognak szavazni, mert… Megindokolták. Egy percig sem jutott eszembe, hogy lebeszéljem őket. A képviselőjüket. A képviselőjüket keresik, az emberi oldalt mérlegelik, nem a párthovatartozást. Ez így van rendjén! Ezt tartom követendőnek mindenhol” – írta Facebook-bejegyzésében Szelindi Andrea, a DK törökszentmiklósi elnöke. (Index)

Nem bontaná le a kerítést és nem támogatja a kötelező betelepítési kvótákat Karácsony Gergely

Az MSZP-PM miniszterelnök-jelöltje szombaton Budapesten tartott sajtótájékoztatót, amelyen pontokba szedte azokat a hazugságokat, amelyeket szerinte a Fidesz terjeszt róla és a pártszövetségről. Karácsony Gergely közölte: a kormánypárt híresztelése szerint ők támogatják a határzár lebontását, de a kerítés maradna akkor is, ha ők nyernek. Kötelező betelepítési kvótákat sem szeretnének, illetve a gazdasági bevándorlást sem támogatják – hangsúlyozta a politikus. (Magyarnarancs.hu)

A Kossuth Rádió által élőben közvetített húsvéti istentiszteleten egy evangélikus esperes egész rendesen kiosztotta a bevándorlók elleni kormányzati uszítást

„Ezen a húsvét reggelen a Mindenható Úristent képviselő angyal könnyed és laza kőre ülése fricskát ad mindennek és mindenkinek. […] Fricskát ad azoknak, akik szeretnék velünk elhitetni, hogy egy másik vallás képviselői ismeretlenül is rosszak. Fricskát ad azoknak, akik azt mondják, hogy gyűlölnöm kell a nálam sötétebb bőrű embertársamat” – hirdette a Sopron melletti harkai istentiszteletén az igét Mesterházy Balázs evangélikus esperes, a Kossuth Rádió meg élőben közvetítette mindezt. (Mediaklikk.hu)

Rogán Antal és családja a Greshamben ebédelt vasárnap, ami nem volt olcsó

Rogán Antal propagandaminiszter a Gresham-palota Four Seasons szállodájának éttermében, a Kollázsban költött el egy ünnepi ebédet vasárnap, ahol az ünnepi menü 18 900 forint egy felnőtt, és 9500 forint egy gyerek számára, plusz szervízdíj. (444)

Nem adtak számlát a NAV-elnök mezőkövesdi pályájának büféjében

Számlaadás nélkül árusították az üdítőket és a szeszes italokat a mezőkövesdi stadionban Tállai András NAV-elnök csapatának szombati NB I-es meccsén. (24.hu)

Karácsony Gergely közölte némely oktatáspolitikai elképzelését

„Vállalom, hogy negyedével csökkentjük a diákok óraszámát és kisebbek lesznek az osztálylétszámok; a gyerekek megtanulnak tanulni, együttműködni, számítógépet kezelni és idegen nyelvet beszélni. Mindenki leérettségizhet. A tanároknak visszaadjuk a tanszabadságot, emeljük a bérüket és hét-nyolc évente kapnak egy pihenőévet. Az első diploma ingyenes lesz, és eltöröljük a tandíjadósságokat” – írta vasárnap reggel (koránkelő Olvasóinknak: kora délelőtt) az MSZP-PM miniszterelnök-jelöltje. (Facebook)

Fekete-Győr András visszalép Váradiné Naszályi Márta javára

A Momentum elnöke és országgyűlésiképviselő-jelöltje Budapest 1. választókerületében visszalép az MSZP-PM jelöltje, Váradiné Naszályi Márta javára – ezt maga Fekete-Győr jelentette be vasárnap kora délután egy videóban. Ezzel a választókerület egyéni jelöltjeinek száma ötre csökkent, ami országos csúcs – igaz, Budapest 7. választókerületével holtversenyben már a hat jelölt is országos csúcs volt. (Budapest Beacon, Facebook)

Szél Bernadett nem szeretné, hogy az LMP jelöltje visszalépjen Budapest 1. választókerületében

Nem szeretné, ha a belvárosban visszalépne az LMP-s Csárdi Antal – jelentette be az LMP miniszterelnök-jelöltje. Szél Bernadett szerint nem jó, hogy az egyezkedésről szól a kampány utolsó hete, ők ezért már korábban meg akartak állapodni. Budapest 1. választókerületében a saját jelöltjüket tartják a legesélyesebbnek – közölte az ökopárt társelnök-frakcióvezetője. (Hír Tv)

Magyarországgal példálózva hirdeti a fasizmus visszatérésre figyelmeztető könyvét Madeleine Albright

Az Egyesült Államok első női külügyminiszterének, a Department of State-et 1997 és 2001 között irányító, prágai születésű Madeleine Albrightnak április 10-én jelenik meg a fasizmusról szóló könyve. (444)

Rogán: az embereket szólítjuk meg

Nem az újságírókat, hanem az embereket szeretnék megszólítani a kampányban – indokolta Rogán Antal propagandaminiszter, miért nem nyilvános Orbán Viktor kampánykörútja. (RTL Klub)

Vona Gábor azt állítja, hogy drónnal megfigyelték a kisfiát

„Ma (hétfőn – Sz. P.) 17.25 körül a kisfiam a társasház kertjében játszott, amikor jelezte, hogy egy drón készít róla felvételt. Azonnal lefutottam a kertbe és magam is láttam, ahogy a szerkezet 15-20 méter magasban repdes. Megvártam, míg a drón leszállt a közelben, majd autóba pattantam és a szomszéd utcában tetten értem a felvételt készítő férfit. […] Kérdőre vontam a negyven év körüli férfit, aki már az autójában ült, mellette az anyósülésen ott volt a szerkezet. Miközben a telefonomat vettem elő, hogy lefényképezzem, a zaklató a járdára hajtva elmenekült, de a rendszámát megjegyeztem és azonnal értesítettük a rendőrséget. […] Sem megvásárolni, sem megfélemlíteni, sem megtörni nem tudtatok” – írtja a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje. (Facebook)