Újabb kerület, ahol 341 ajánlás egyezik a Fidesz és a Lévai-párt papírjain – ez történt a hosszú hétvégén

A legfontosabb hétvégi hírek röviden, egy helyen.

Annyira tolja a Fideszt a köztévé, hogy a választási bizottság kénytelen volt egymillió forintra büntetni

Valahogy úgy alakult, hogy ellenzéki politikusok nem jutottak be a reggeli műsorba, csak fideszesek. (444)

„Svédországban migránsok és rénszarvashordák terrorizálják a lakosságot” – békemenetet tartott a Kétfarkú

Nyolcmillió-negyvenezer ember volt jelen a Magyar Kétfarkú Kutyapárt csütörtöki budapesti békemenetén. A párt két országgyűlésiképviselő-jelöltje bejelentette: visszalép a Fidesz javára. Az egyik szónok azt követelte a kormánytól: állítsa vissza az osztrák határon a vasfüggönyt, míg egy transzparensen ez volt olvasható: „Rénszarvast a Hortobágyra!” Az eseményen az is elhangzott, hogy „a fehér nagyrassz sorsa a ti kezetekben van”, illetve kiderült, hogy az MKKP megvonná a nők szavazati jogát. (Budapest Beacon)

Gulyás Gergely: Kósa Lajos áldozat

A Fidesz frakcióvezetője arra a kérdésre, hogy Kósa miért beszélt összevissza a csengeri nőről, elmondta, ha férfiak nőkről beszélnek, gyakran túlzásokba esnek, Hidvéghi Balázs szóvivő szerint pedig eleve csak kampánylufi, hogy Kósa Lajos aláírt egy közjegyzői papírt az anyja számlájára utalandó 800 millió forintról. (444)

Kósa Lajos ragaszkodott a 800 milliós ajándékhoz

Kósa Lajos ragaszkodott hozzá: készüljön egy olyan közokirat, hogy édesanyjának 800 millió forintnak megfelelő eurót ajándékoz egy csengeri asszony – erről beszélt a Magyar Nemzetnek az ajándékozó közeli hozzátartozója, aki ismeri az ügy részleteit. Kósa Lajos munkatársa 12 milliót bukott azon, hogy elhitte Sz. Gáborné mesés vagyonát. (Magyar Nemzet, 444)

„A megállapodás nem lehetőség, hanem kötelesség” – tüntetett az ellenzék

A címben olvasható idézet Gyurcsány Ferenctől származik, aki kijelentése komolyságának nyomatékot adva bejelentette: visszalépteti jelöltjét Szél Bernadett javára, és hasonló lépések meghozatalára buzdítja a többi pártot is. A szónokok közül szinte mindenki az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. (Budapest Beacon)

Jobbik: „Orbán Viktor nem az ország javát, hanem az ország javait akarja”

Vona Gábor kíméletlen elszámoltatást ígért. (444)

Tarjányi Péter távozik a Zoom.hu éléről

A Botka megfúrásában komoly érdemeket szerző lapvezető helyét tulajdonostársa veszi át. (444)

Török Gábor: Orbán fenyegetőzése komoly politikai hiba lehet

A Kossuth téren tartott ünnepi beszédet március 15-én Orbán Viktor miniszterelnök, és azt ígérte, a választások után elégtételt fognak venni. A politikai elemző szerint a miniszterelnök nem azt mondhatta, ami hasznos számára, hanem amit valójában gondolt. Török úgy látja, ha erről van szó, az olyasmi, ami Orbán beszédeiben csak ritkán fordul elő: komoly politikai hiba. A Békemeneten – amire többek közt a Puskás Akadémia buszaival hozták a fideszeseket – egyébként megverték a Magyar Nemzet újságíróját, mert a Kósa-botrányról kérdezett. (Hvg.hu, Magyar Nemzet)

Tárgyalt az MSZP, a DK és az LMP az összefogásról, de semmire se jutottak

Vasárnap kora este tárgyalóasztalhoz ült az MSZP, a DK és az LMP elnöke, illetve még néhányan a pártok vezetői közül, hogy megvitassák, hogyan működhetnének együtt az április 8-i választáson, de nem jutottak előrébb. (444)

„Rabok legyünk vagy szavazzatok” – így tüntettek a diákok

Úgy tűnik, a tüntető ifjúság vezetői azt gondolják: a Nemzeti Együttműködés Rendszere parlamenti választáson legyőzhető, ugyanis a parlamenti választáson való részvétel fontosságára hívták föl a szónokok a figyelmet a Független Diákparlament szárnyai alól kikelt mozgalom, a Diák vagyok által jegyzett csütörtök délutáni-esti budapesti tüntetésen. Gyetvai Viktor, az Andrássy út Cohn-Benditje szót emelt az iskolai szegregáció ellen. Utóbb a tüntetők a Nemzeti Múzeumhoz vonultak, majd onnét a rendezvény hivatalos vége után sokan a Magyar Rádióhoz, ám a Téli Palota ostroma végül elmaradt. (Budapest Beacon)

A Jobbik fideszes trollközpontot fogott

Szávay István jobbikos képviselő Facebook-posztban ír arról, hogy fidelitasos fiatalok posztoltak jobbikos szavazókként határon túli magyarokat gyalázó kommenteket több, a Jobbikot támogató Facebook-csoportba, például „A jövő pártja a Jobbik” csoportba. A Magyar Idők a kommentek megjelenése után cikket írt az ügyről „Megtagadják a határon túliakat a jobbikosok” címmel. (Mérce)

Közleményben magyarázza a külügy Szijjártó Soros-ösztöndíját

Közleményben reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium “A kis Szijjártó Péter 1995-ben fogta magát, és jelentkezett a Soros Alapítvány pályázatára” című cikk állításaira. „Ez 23 évvel ezelőtt történt, Szijjártó Péter 17 éves volt, Soros György pedig akkor még nem akarta illegális bevándorlókkal elárasztani Európát” – írták. (444)

Fél évvel a vizes vb vége után nőtt a szervező cég létszáma

Bár már hét hónapja véget ért a vizes világbajnokság, a szervező cégnél még februárban is 52-en dolgoztak. Már az is érdekes, hogy miért van szükség még midig félszáz alkalmazottra a Bp2017 Nonprofit Kft-nél, ennél is furcsább azonban, hogy januárról februárra még emelkedett is a létszám. (G7)

Németh Sándor Isten színe előtt is felmondta Orbán Viktor tízparancsolatját

Brüsszellel csak Orbán Viktor tud szembeszállni, ez nem politika, ez bölcsesség – hirdette a Vidám Vasárnapon Németh Sándor. (444)

A fideszes Pócs János hatalmi eszközként tekint a médiára

A jászsági képviselő miután egy fórumon azzal dicsekedett, hogy a média nyolcvan százaléka újra magyar kézbe került, elmondta azt is, hogy ezek a vállalkozások nem kifizetődők, viszont befolyásolni és zsarolni lehet velük. (HírTV)

Nem adja fel a közmédia, most egy svédországi magyar mondja el, miért szomorú, hogy nincs gyűlöletkeltés Svédországban

Nem szegi a közmédia kedvét a kellemetlen eset, hiába derült ki, hogy sok mindent elhallgatott a svéd nő, aki állítólag azért menekült Magyarországra, mert itt biztonságosabb az élet. (444)

Újabb kerület, ahol 341 ajánlás egyezik a Fidesz és a Lévai-párt papírjain

Feljelentést tesz a DK-s Oláh Lajos választási csalás gyanúja miatt, a delegáltja ugyanis a zuglói történések után összevetette a Fidesz és a Lévai Katalin-féle Lendülettel párt jelöltjének ajánlásait, és azt találta: legalább 341 esetben egyeznek az ajánlások, csak éppen más az aláírás. (Index)

A Fidesz szerint terroristát támogat az MSZP és Karácsony Gergely, mert egy korábbi szocialista igazságügyminiszter volt Ahmed H. védőügyvédje

Ahmed H. terrorista, tehát a védőügyvédje is az Zsigó Róbert szerint. (444)

A Fidesz beleállt és körömszakadtáig védi a dokumentumok alapján spiclimúlttal vádolt Szita Károlyt

Az érdemi állításra nem mernek vagy tudnak reagálni, hanem simicskáznak. (444)

Visznek mindent – Fideszes földszerzések Pest megyében

Elkészült Ángyán József legújabb, ezúttal a Pest megyei földárveréseket összegző jelentése. A volt vidékfejlesztési államtitkár korábban Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megye földügyeit vette górcső alá. (Népszava)

Szijjártóék elítélték az orosz hírszerző megmérgezését, de úgy, hogy sem a hírszerző nevét, sem Oroszországot nem említik a nyilatkozatban

Az élet feladta a leckét, de hála istennek, az Orbán-kormány megint remekül vizsgázott. (444)

Bayer Zsolt f*szszopónak nevezte az ellentüntetőket

A Békemenetet az Alkotmány-Bajcsy saroknál ellentüntetők várták. A Mérce tudósítója ekkor megkérdezte Bayer Zsolttól, kommentálná-e az ellentüntetést, de a publicista nemmel válaszolt. Ezután a mellette álló molinóvivőknek méltatlankodva magyarázott valamit, amiből annyi érthető tisztán, hogy „három fasszopó odaáll” – mondta vélhetően a Szolidaritás színpadán tüntetőkre utalva. (Mérce)