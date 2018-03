Választókerületenként legalább hat, legfeljebb harminchárom egyéni jelölt lesz – ez történt csütörtökön

A legfontosabb csütörtöki hírek röviden, egy helyen.

Kim Lane Scheppele szerint „ez nem egy normális választás”

A Princeton Egyetem kutatója finoman szólva sincs elragadtatva attól, ahogyan Orbánék átalakították a választási rendszert, de az EU-s források ellopása miatti uniós szankciókról és a „keleti nyitásról” sincs túl jó véleménnyel. (Budapest Beacon, The Budapest Beacon)

Fizetett hirdetésben megy az úgynevezett „közszolgálati” tv gyűlöletpropagandája a Youtube-on

A Hirado.hu hirdetését értelemszerűen az adófizetők állják. (444)

Két és félmilliárdot költött a kormány az első idei Stop Soros kampányra

Decemberben és januárban hat nagy reklámkampányt rendelt a propagandaminisztérium összesen négymilliárd forint értékben. Ebből a legdrágább a Stop Soros kampány volt, amire 2,46 milliárdért rendeltek hirdetéseket. Emellett elment 252 millió a nyugdíjasok karácsonyi utalványának, bő 355 millió egy parlamenti határozat, és 676 millió a kormány eredményeinek reklámozására. Az adatokért 17 600 forintot kért a propagandaminisztérium, de az egyik iratot kétszer is olvashatatlanul küldte el. (Átlátszó)

Szijjártó Péter szerint a bevándorlás életveszélyt jelent

Az elmúlt évek terrortámadásai Európában világossá tették, hogy a bevándorlás terrorveszélyt és életveszélyt jelent – mondta budapesti sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki sajtótájékoztatóján. Közölte: ma (csütörtökön – a szerk.) van a második évfordulója a Brüsszelben elkövetett terrortámadásnak, amelynek harminckét halálos áldozata és háromszáznegyven sérültje volt. A külügyminiszter azt mondta, az elkövetők bevándorló hátterű terroristák voltak, akik vagy a mostani illegális bevándorlási hullámot használták fel, hogy ellenőrzés nélkül bejussanak Európába, vagy korábban érkeztek, esetleg még a szüleik jöttek ide, de a társadalmi integráció az esetükben kudarcot vallott, nem fogadták el az európai életforma alapjait, az európai alapértékeket. Soha nem volt olyan súlyos a terrorfenyegetettség Európában, mint most – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Kijelentette: a migrációhoz nem fűződik alapvető emberi jog, de a biztonságos élethez igen. (MTI)

A Kúria szerint jogsértő, hogy az úgynevezett „köztelevízió” nem hívott meg ellenzéki politikusokat a reggeli műsorába

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) által elsőfokon kirótt egymilliós büntetést viszont eltörölte a Kúria, mert azt az NVB nem indokolta meg kellőképpen. (444)

Nagyon kevés delegáltat jelentettek be a szavazatszámláló bizottságokba

Péntek délután lejár a határidő, de még mindig nagyon kevés, alig öt és fél ezer delegáltat jelentettek be a jelöltek és a jelölőszervezetek a szavazatszámláló bizottságokba az országgyűlési választásra – mondta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján. Pálffy Ilona közölte: a szavazatszámláló bizottságokba a választókerületben induló, valamint országos listát állító jelölőszervezetek küldhetnek két-két delegáltat, míg az országgyűlési egyéni választókerületekben a választókerületben induló jelöltek egy-egy tagot bízhatnak meg. Hozzátette: eddig a 10 286 szavazókörbe öt és fél ezer, a százhat egyéni választókerületi választási bizottságba mintegy kétszázötven delegáltat jelentettek be. (MTI)

Választókerületenként legalább hat, legfeljebb harminchárom egyéni jelölt lesz

Már nyomtatják az április 8-ai országgyűlési választás szavazólapjait Budapesten, a nyomtatás múlt héten szombaton kezdődött. Kétféle (a magyarországi és levélben szavazáshoz szükséges) országos pártlistás szavazólapot, a százhat egyéni választókerület és a tizenhárom nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 121 féle szavazólapot nyomtatnak. Körülbelül 18 millió szavazólap készül. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke azt mondta: az országos pártlistás szavazólap huszonhárom listát tartalmaz, ezek három sorban helyezkednek el, a szavazólap A/3 méretű. A legtöbb, harminchárom jelölt Nógrád megye 1-es választókerületében, azaz Salgótarjánban van, így ez a legnagyobb szavazólap, 203 milliméterszer 510 milliméter. A legkevesebb, hat jelölt Budapest 7-es választókerületében, azaz Újlipótvárosban, a Margitszigeten, Lőportárdűlőn, a Vizafogón, illetve Dél- és Közép-Angyalföldön van, így itt a legkisebb a szavazólap, A/4 méretű. Pálffy közölte: eddig kilencvenhárom jelölt lépett vissza, jelenleg 1650-en vannak nyilvántartásba véve. Mint mondta, a nyomda eddig követni tudta a visszalépéseket és a visszalépők választókerületében újranyomtatták a szavazólapokat, körülbelül 60-70 ezret. Mostantól azonban már nem tudják ezt követni, így a szavazás napjáig visszalépőket a szavazatszámláló bizottságok húzzák le a szavazólapokról. Ezért minden szavazókörben lesz egy kinagyított szavazólap, amelyen lehúzzák a visszalépett jelöltet. (MTI)

Fölállt az új szlovák kormány, Gál Gábor az igazságügy-miniszter

Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Peter Pellegrinit csütörtökön Andrej Kiska államfő, aki ezt követően sorra kinevezi a megújult összetételű kabinet többi tagját is. Peter Pellegrinit a múlt héten jelölte az új kormány élére a hárompárti kormánykoalíció legerősebb pártja, az Irány – Szociáldemokrácia (Smer-SD), miután elődje, Robert Fico egy szlovák tényfeltáró újságíró meggyilkolása miatt kirobbant belpolitikai válság következményeként lemondott a kormányfői posztról. Az új szlovák kormányban a Smer-SD-hez tartozó, a válságig Robert Kaliňák vezette belügyminisztérium élére Tomáš Drucker eddigi egészségügyi miniszter került. A posztjáról ugyancsak leköszönt kulturális miniszter, Marek Maďarič helyét Ľubica Laššáková foglalta el. Új vezetője lesz a Híd hatáskörébe tartozó igazságügyi tárcának is, amelynek eddigi vezetője, Lucia Žitňanská nem kívánt feladatot vállalni az új kormányban. Az igazságügyi tárcát Gál Gábor, a Híd eddigi parlamenti frakcióvezetője kapta. (Budapest Beacon, MTI)

Újabb letartóztatás a Czeglédy-ügyben

Újabb gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el harminc napra a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a Czeglédy-ügyben. A férfi ellen – akit a pénzügyőrök kedden vettek őrizetbe – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult nyomozás. (MTI)

Egy teljes uszodát hazudott szórólapján a Fidesz Gödöllőn

Részletek itt. (444)

Van kapcsolat a Telenor cseh vevője és Mészáros Lőrinc között

Egy cseh-morva ügyvédé, Daniel Křetínskýé az az energetikai cég, amellyel közösen a felcsúti polgármester megszerezte a Mátrai Erőművet. A szakmáját tekintve jogász Křetínský a Telenort fölvásárló Petr Kellner üzlettársa. (Budapest Beacon, 24.hu)

Úgy tűnik, a Nyílt Társadalom Alapítványoknak elegük van a sorosozásból, ugyanis rendesen beolvastak a NER-nek

A Soros György által mecenált Nyílt Társadalom Alapítványok kiadtak egy közleményt. „A Nyílt Társadalom Alapítványok aggodalommal figyelik a magyarországi civilszervezetek elleni egyre intenzívebb támadásokat. Ezek között megtalálhatóak voltak fedett akciók és a korábbiakban még nem tapasztalt alantas trükkök: álcázott interjúk, titkos hangfelvételek és koholt hivatkozások” – áll a közleményben. „A mostani kampány része a magyar kormány által indított, a civil társadalmat lejárató régóta tartó masszív támadássorozatnak, és ez két héttel a választások előtt elvonja a figyelmet a hatalmas korrupciós botrányokról” – olvasható a dokumentumban. „Mélységes aggodalmunkat fejezzük ki, hogy ezek a támadások eddig nem látott új szintet értek el, és mindez az Európai Unió egyik tagállamában megtörténhet. A Nyílt Társadalom Alapítványok továbbra is elkötelezettek, hogy támogassák és megvédjék a független civil társadalmat, ahogy tették ezt az elmúlt harminc évben” – zárul a közlemény. (444)

Kulka János elmegy választani, és ebből nem is csinál titkot

„Csak azért is” – indokolta a Kossuth-díjas színész, miért vesz részt az április 8-i parlamenti választáson. „Menjünk sokan” – tette hozzá. (RTL Klub)

Egy svéd szakember szerint nemcsak illegális, de értelmetlen is volt Semjén rénszarvasvadászata

Komplett hülyeségnek tartja a rénszarvasvadászatot a Természetvédelmi Világalap (WWF) svéd munkatársa, aki csodálkozva hallotta, hogy Semjén Zsolt épp ilyen állatot lőtt Svédországban. Tom Arnbom szerint a miniszterelnök-helyettes vadászata teljesen illegális lehetett, mert a svéd törvények tiltják rénszarvasok kilövését. Emellett úgy gondolja: a svéd vadászok jót szórakoznának a magyar miniszterelnök-helyettesen, mert ezeknek az állatoknak a kilövése minimális sportértékkel sem bír – lévén gyakorlatilag háziasítottak. A WWF munkatársa szerint Semjén Zsolt áldozata minden idők egyik legdrágább rénszarvasa. (Klubradio.hu)

Jelentkezett egy svéd lapnál a Semjén által lelőtt rénszarvas tulajdonosa, és nem hízelgő Semjénre nézve, amit mondott

Részletek itt.

Semjén Zsolt nem felelt egyenesen arra a kérdésre, hogy vadászott-e Kanadában

„De kérdezem, miért is ne lehettem volna Kanadában? Miért is nem tölthetem a szabadidőmet ott, ahol akarom? Miért is nem hívhat meg mondjuk egy ottani területnek a tulajdonosa a saját területére?” – felelt a miniszterelnök-helyettes egy újságírói kérdésre. (444)

Tömegesen bünteti a magyar állam az utcára kényszerített gyerekprostituáltakat

Részletek itt. (444)

Bár Orbán Viktor szexista szöveget nyomott Czunyiné kontójára, a fideszes képviselőnő nem mondott le

Orbán Viktor miniszterelnök Kisbéren kampányolt a térség országgyűlési képviselőnője, egyben fideszes országgyűlésiképviselő-jelöltje mellett. „Az egyik legférfiasabb parlamenti képviselő volt” – tréfálkozott a miniszterelnök. „Köszönöm szépen” – reagált Czunyiné Bertalan Judit. „…amikor bátorságról van szó” – fejezte be gondolatmenetét a Fidesz elnöke. Czunyiné nem mondott le parlamenti mandátumáról, és a jelöltségtől sem lépett vissza. (444)

Egymás után kapnak ötvenezres pénzbüntetéseket a 15-i diáktüntetésen részt vett diákok, újságírók és fotósok

Részletek itt. (444)

Fals indokokkal védi az Alkotmánybíróság a kamupártokat a Kétfarkú indítványa után

Az Alkotmánybíróság (Ab) szerint a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) nem tudta meggyőzően igazolni, hogy hátrányosan érinti a kamupártok csalással szerzett jelöléseinek elfogadása, ezért a Kúria után az Ab sem volt hajlandó érdemben foglalkozni az MKKP panaszával. (Hvg.hu)

Az ukrán külügyminiszter-helyettes szerint „a tények azt mutatják, hogy Magyarország most meglehetősen szorosan kommunikál Oroszországgal”

Az ukrán külügyminisztérium azt reméli, hogy Magyarország az április 8-i parlamenti választás után már nem fogja blokkolni az Ukrajna-NATO bizottság júliusra tervezett miniszteri szintű találkozóját, mivel „megszűnik annak politikai célszerűsége, hogy az oktatási törvény nyelvi cikkét a választók mozgósítására használják fel” – jelentette ki Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes. „Sajnálatos módon a tények azt mutatják, hogy Magyarország most meglehetősen szorosan kommunikál Oroszországgal, vannak olyan gyakorlati dolgok, amelyeken keresztül Oroszország valószínűleg befolyásolja ezt az agresszív retorikát. Meglehetősen kellemetlen számunkra az, hogy az EU és a NATO egyik tagja eszköz Moszkva kezében. Természetesen a következtetéseket le kell vonni az Európai Unióban is és a NATO-ban is” – fejtette ki a miniszterhelyettes. (MTI)