„A megállapodás nem lehetőség, hanem kötelesség” – tüntetett az ellenzék

A címben olvasható idézet Gyurcsány Ferenctől származik, aki kijelentése komolyságának nyomatékot adva bejelentette: visszalépteti jelöltjét Szél Bernadett javára, és hasonló lépések meghozatalára buzdítja a többi pártot is. A szónokok közül szinte mindenki az együttműködés fontosságát hangsúlyozta.

Néhány ezren gyűltek össze csütörtök délután a Szabadság Híd pesti hídfőjénél, a Fővám téren, hogy meghallgassák mások mellett Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjét. A nem túl vérmes, inkább idősebbekből álló közönséget előbb a Pa-Dö-Dö zenekar szórakoztatta, majd versekkel – többek közt Illyés Gyula: egy mondat a zsarnokságról című művével – igyekeztek tüzelni a hangulatot, több-kevesebb sikerrel.

Az első felszólaló Székely Sándor, a Szolidaritás Mozgalom elnöke volt, aki arról beszélt, hogy a választás tétje nem az, ki nyer, hanem, hogy diktatúra lesz-e Magyarországon. Hangsúlyozta: a Fidesz az alkotmányos puccs végrehajtásán már túl van, a választások végeztével azonban a harmadik köztársaság utolsó bástyáját is eltörölné, ezt pedig nem hagyhatjuk, ezért nem elég beszélni, cselekedni kell. Székely amúgy a Békemenetről jött, ahol „méltóképpen” üdvözölték annak résztvevőit.

Bősz Anett, a Liberálisok ügyvivője arról beszélt, hogy „fortélyos félelem igazgat”, a kormány minden nap milliókat aláz meg – „évtizedekkel veti vissza az országot” –, de az elmúlt hetekben – utalva ezzel a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választásra – valami megfordult: remény költözött az életünkbe – emelte ki a politikus. A választás tétje az, hogy visszaköltözik-e a kórházakba a méltóság, az iskolákba a szabadság, hogy „rabok legyünk vagy szabadok” – tette hozzá Bősz.

A következő szónok Szabó Szabolcs, az Együtt országgyűlési képviselője volt, aki nemes egyszerűséggel maffiavezérnek titulálta Orbánt. Szerinte a Fidesz elnöke az elmúlt nyolc évben ellopta a szabadságunkat, miközben magát „a leggazdagabb emberévé csalta”. Szabó is szóba hozta Hódmezővásárhelyt. Az időközi választás szerinte is visszahozta a reményt, hogy a Fideszt igenis le lehet győzni, ám ehhez a pártoktól felelősségteljes viselkedésre van szükség. Ez a saját körzetében nyilván hangsúlyosan igaz, ahol négy éve legyőzte Németh Szilárdot, most viszont a körzetben az MSZP Bangóné Borbély Ildikót indítja (ellene is), az együttműködésről pedig még nem sikerült megegyezni. Szabó szerint ha a legesélyesebbeket támogatja mindenki egyéniben, akkor győzhetnek.

Balázs Péter volt külügyminiszter, a V18 csoport alapítója is mikrofon mögé állt a rendezvényen. Beszédében a V18-cal példálózott, amelyben a nézetkülönbségek ellenére össze tudtak állni, a Fidesz összehozta őket – ha úgy tetszik. Balázs Péter hangsúlyozta: listák között lehet választani, de egyéniben a legesélyesebb jelöltre kell voksolni. A V18 megszervezi a miniszterelnökök vitáját április 4-ére. „Aki nem jön el, nem demokrata” – tette hozzá félreérthetetlenül az utóbbi években senkivel sem vitázó Orbán Viktorra utalva.

Kunhalmi: „Kutyából nem lesz szalonna”

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke kissé laza bevezető után a közönség dicsérete mellett nem győzte hangsúlyozni, hogy a demokráciáért küzdeni kell, illetve, hogy a múltba révedve nem lehet jövőt építeni. Akik ezzel vannak elfoglalva, „azok veszíteni fognak” – tette hozzá.

„Kutyából nem lesz szalonna”, áldemokratákkal nem lehet demokráciát építeni – szúrt oda keményen a Jobbiknak a politikus, hozzátéve, miszerint ma a Jobbikban többségben vannak az Orbán-hívők, hiszen a Fidesz az ő programjukat hajtja végre. Éppen ezért a Jobbikra adott szavazat „kukába menő szavazat” – jegyezte meg, hozzátéve, miszerint a Jobbik nem megoldás, hanem a probléma része. Kunhalmi a korábbi szónokokhoz hasonlóan – a múlt példáját fölhozva – szintén kitért az együttműködés szükségességére. Egyik politikai vezető sem tekinthet csak a saját pártjára – hangsúlyozta a szocialisták budapesti elnöke.

Gyurcsány: Nem hártálunk!

Kunhalmit Gyurcsány Ferenc követte a színpadon, aki gyorsan világosság tette, miszerint a Demokratikus Koalíció győzelemre készül, hogy – többek közt – igazságot adjanak a kisemmizetteknek, elégtételt a kifosztottaknak és szabadságot a sajtónak. Gyurcsány szerint azokért kell harcolni, akik nem mondtak le egy élhetőbb, szabadabb, emberibb világról, és akik nem megalkudni, nem lemondani, hanem győzni akarnak. A volt miniszterelnök méltatta pártját és párttársait, akik kiálltak amellett, hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt Magyarországon.

„Soha nem fognak megtörni, soha nem árulom el azt, amiben hittem, soha nem hazudom meg barátaimat. Ha harc van, hát legyen harc. Én nem hátrálok, ne hátráljatok ti sem” – ezt üzente Gyurcsány szerint Czeglédy Csaba a börtönből. A volt miniszterelnök válaszként jelezte: nem hátrálnak.

Gyurcsány a regnáló hatalom birtokosainak is üzent, méghozzá azt, hogy sem az igazságszolgáltatás, sem pedig a történelmi ítélet nem lesz kegyes hozzájuk: az új kormány csatlakozni fog az európai ügyészséghez. „Polt Péternek ettől kezdve maradnak a tyúkperek” – tette hozzá Gyurcsány egyúttal elnézést kérve a tyúkoktól és az állatvédőktől. „Börtönbe” – kezdték skandálni a tömegben.

A volt miniszterelnök beszédében is helyet kapott az összefogás eszméje: ha győznek, „csak koalícióban kormányozhatnak”, arról viszont már most meg kell állapodni, hogy minden választókerületben csak egyetlen jelöltet állítson az ellenzék. E megállapodás „nem lehetőség, hanem kötelesség” – hangsúlyozta, egyúttal bejelentette, hogy a DK visszalépteti saját jelöltjét Szél Bernadett javára az érintett körzetben, Tóth Zoltán pedig az LMP társelnöke mellett fog teljes erővel kampányolni. A volt miniszterelnök hasonló döntések meghozatalára kérte a többi pártot is. Nem érdekesek a régi sérelmek, a haza cselevést kíván – jegyezte meg a volt miniszterelnök.

Gyurcsány nem értett egyet a Jobbik elutasításában Kunhalmival: szerinte igenis kell tárgyalni Vona Gábor pártjával, de nem választási együttműködésről vagy közös kormányzásról, hanem Orbán rendszerének leváltásáról – a parlamentben való együttműködésről. Ennek megfelelően tárgyalásra hívta az MSZP-PM, az LMP és a Jobbik vezetőit vasárnap kora estére.

Karácsony: a zsarnokság Felcsútról jön

A szabadság Karácsony szerint ma nem külföldi erők miatt van veszélyben, a zsarnokság nem keletről, hanem „Felcsútról jön” – mondta az MSZP-PM miniszterelnök-jelöltje, aki szerint újra harcolni kell, hogy „a márciusi ifjak tizenkét pontja beteljesüljön”. Szerencsére nem kell kardot rántani, de ez a harc bizonyos tekintetben nehezebb, mert ezt a harcot saját magunkkal kell megvívnunk. Sokan feladták a harcot, „lemondtak önmagukról”, és bálványt állítottak maguknak, Orbán bálványát, amit Zugló polgármestere szerint „le kell dönteni”. Választanunk kell Orbán bálványa és egy szabad Magyarország között. Mindezt Karácsony Dávid és Góliát küzdelmeként írta le, és ahogy Dávid legyőzte Góliátot, úgy ők is le fogják győzni a Fideszt.

A politikus ezután maga is kitért az összefogás szükségességére, hiszen a többség változást akar, a többség pedig nem lehet ellenzékben. Az MSZP-PM és a DK már megállapodott, de vannak még demokraták, akik csatlakozhatnak a többséghez – üzent félreérthetetlenül a többi ellenzéki pártnak Karácsony, aki rögtön jelezte is: elfogadja Gyurcsány meghívását, és ott lesz a tárgyaláson vasárnap. A miniszterelnök-jelölt kijelentette, miszerint készek egyoldalúan visszaléptetni jelölteket. Akár az ördöggel is össze kell fogni, de úgy, hogy ne váljunk mi magunk is ördöggé – tette hozzá, megjegyezve ugyanakkor, hogy amennyiben Vona Gábor nyeri a választást, „az is Orbán Viktor győzelme lesz”: míg Orbánnak húsz évbe telt, hogy liberálisból illiberálissá váljék, Vona ezt három év alatt megcsinálta, csak fordítva – fejtegette. „Ne gondoljátok azt, hogy minden mindegy, csak ne Orbán legyen” – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy azért vannak itt, hogy egy szövetségi kormányzás jöhessen létre.

Az MSZP-PM miniszterelnök-jelöltje azt is kijelentette, hogy amennyiben megnyeri a választást, nem esküszik majd fel az alaptörvényre. Ha már az esküknél tartott Karácsony, a jelenlévőket is megeskette, hogy elmennek szavazni – a jelenlévők a kérésnek készséggel eleget tettek. „Nem a nép szolgálja a hatalmat, hanem a hatalom szolgálja a népet” – mutatott utat a jövőre nézve Karácsony Gergely.

A rendezvény ezzel véget ért, a konferanszié pedig arra szólította fel a jelenlévőket, hogy vonuljanak át együtt az Operához a diáktüntetésre, melyről lapunk ugyancsak jelentkezik majd egy beszámolóval.

A rendezvényt élőben közvetítette a Facebookon az MSZP, itt vissza lehet nézni: