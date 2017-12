Elhiszi-e az utca embere, amit Simicska Orbánról mondott?

Van, aki nagyot csalódott a miniszterelnökben, másvalaki szerint viszont Simicskának bocsánatot kellene kérnie.

Az a véleményem, amit ráírtam – ezt mondta az RTL Híradójának Simicska Lajos nagyvállalkozó, Orbán Viktor egykori barátja, miután a már-már szálóigévé vált mondatával kommentálta a sorosozó nemzeti konzultációt. Ezután beszámolt a miniszterelnökkel való szakítás körülményeiről, de arról is beszélt, hogy Orbán egy „despotikus diktatúrát, maffiaállamot épít és épített ki”, illetve arról is, hogy még ha lennének is a miniszterelnökre nézve terhelő bizonyítékok, azokat öngyilkosság lenne nyilvánosságra hozni, sőt, azt is mondta, hogy amit a választások utáni beszélgetésük során Orbán a Roszatomról mondott neki, az „a hazaárulás kategóriája”.

De vajon mit gondol a Simicska által mondottakról az utca embere? Ennek jártunk utána.