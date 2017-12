Fekete-Győr „most már nem így csinálná” – Regensburgban mutatkozott be a Momentum

| Balról a másfeledik Jilling Balázs, két és feledik Dobos László.

Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter |

Egy regensburgi étteremben mutatkozott be szombat késődélután-koraeste a Momentum Mozgalom müncheni alapszervezete. Jilling Balázs alelnök szerint összejön a népszavazás kiírásához szükséges legalább kétszázezer aláírás. Ugyanő két okból is bírálta Fekete-Győr András pártelnököt. Bár egy, a közönségből érkezett javaslat szerint a Momentumnak a választási kampányra föl kellene állítania egy árnyékkormányt, még az sem biztos, hogy miniszterelnök-jelöltje lesz a pártnak.

Regensburg nem München. Míg szűk egy hónapja Münchenben – mint ahogy arról akkor a Budapest Beacon beszámolt – mintegy negyvenen vettek részt a Momentum Mozgalom müncheni – de facto bajorországi – szervezetének bemutatkozásán, szombat késődélután-koraeste a regensburgi, a Facebookon is meghirdetett bemutatkozáson csak nyolcan jelentek meg, s ebben a nyolcban a helyi Momentum-vezetés két tagja is benne foglaltatik. Igaz, a müncheni rendezvényen jelen volt Fekete-Győr András pártelnök, a regensburgin viszont nem. A müncheni és a regensburgi esemény közös vonása volt, hogy mindkettőn fiatalok alkották a kemény magot. Vagy munkatársunk öregszik, és így az emberiség egyre nagyobb hányadát véli fiatalnak.

Kovács Attila, a müncheni alapszervezetet elnöke – a Budapest Beacon szeptemberben vele készített interjúja itt olvasható – nem tudott elmenni Regensburgba, így a pártalapszervezeti vezetést Jilling Balázs alelnök és Dobos László kommunikációs felelős képviselte. Utóbbi egy erős párt- és alapszervezet-történettel indított, amiből nemcsak az derült ki, hogy a Momentum tagságának átlagéletkora alig haladja meg a harminc évet, de az is, hogy a londoni a világ legnépesebb Magyarországon kívüli Momentum-alapszervezete, sőt az is, miszerint a párt akciót indít annak érdekében, hogy a Magyarországon kívül élő magyar állampolgárok minél nagyobb arányban vegyenek részt a tavaszi parlamenti választáson.

A Momentum mostani akciójáról, a Lex Civil elleni népszavazási aláírásgyűjtésről az alelnök azt mondta: a civil szervezetek megbélyegzését Oroszországban azok betiltása követte, és félő, hogy Magyarországon is ez a hatalom – melynek egyik alapköve a civilellenesség – célja. „Ki kell fejeznünk, hogy ezzel nem értünk egyet” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Fidesz csak az erőből ért: ha erőt lát, meghátrál. Erre példa az úgynevezett nolimpia-kampány, ilyen volt a vasárnapi boltzár ügye is. Szavaiból kiderült: a novemberben kezdődött aláírásgyűjtés első hetében húszezer aláírás jött össze. „Szerintem meglesz. Sajnálom, hogy más párt ebben nem segít” – tette hozzá.

„Klasszikus feudális függőségi rendszer.”

A Fidesz szerint, aki nyer, az négy évig azt csinál, amit akar – vette vissza a szót Dobos. A Fidesz a társadalom fölötti teljes kontrollt szeretné elérni – mondta. „Klasszikus feudális függőségi rendszer” – szólt közbe valaki a hallgatóságból.

A Jobbikkal közös pénteki tüntetésről Dobos azt mondta: úgy gondolták, hogy ki kell állni a jogállamiság mellett. Az nem megy, hogy az egyik legnagyobb ellenzéki pártot egy ilyen kétes jogi eljárásban következtében esetleg nem is tudjon elindulni a választáson. „Ez akkor is így van, ha a Jobbik számunkra nem szimpatikus” – tette hozzá.

„Ügyek mentén a Jobbikkal is együtt lehet és kell működni. Amit másnak szabad, azt nekik is, és amit nekik nem, azt másnak sem” – egészítette ki a föntieket Jilling, aki abban bízik: a Jobbik melletti kiállás fölnyitja a Jobbik szavazóinak szemét, hogy tudniillik adott esetben ők is lehetnek a zsidók, a cigányok, a liberálisok – tehát az áldozatok.

Az asztaltársaságot alkotó résztvevők között kisebb vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz abszolút gátlástalan demagógiájával szemben milyen módszerrel lehet és kell fölvenni a harcot. Egy, a Momentumba két hete belépett, Németországban élő tag szerint van kétmillió ember, aki mindenképpen a Fideszre fog szavazni, de „a többi csak egy kompetens és hiteles pártra vár”.

A hatalmas médiahátrányt a Momentum egyrészt a saját videóblogjával, másrészt a háztól házig tartó, személyes kampánnyal kívánja ellensúlyozni. „A Momentumnak nincs médiája, mi a vagyunk a saját médiánk” – így a müncheni alelnök.

„Jobban végig kellett volna gondolni ezt az egészet.”

Kisebb kritikát kapott Jillingtől Fekete-Győr András pártelnök az Origó szerkesztőségében tett májusi látogatásáért. „Jobban végig kellett volna gondolni ezt az egészet” – mondta a politikus, hozzátéve, hogy Fekete-Győr „most már nem így csinálná; ez hivatalosan elhangzott a részéről”.

Jilling szintén bírálta saját pártelnökét egy, a nyári Pride-dal – melyen Fekete-Győr András pártelnökként hangsúlyosan jelen volt – kapcsolatban elmondott mondatáért, de hozzátette, hogy a homoszexuálisok emberi jogai melletti kiállás „a Momentum számára egy alapvető emberi érték”. (A Budapest Beacon interjút készített a Momentum Mozgalom müncheni alelnökével, melyben munkatárunk erre is rákérdezett. Az interjút előreláthatóan a jövő hét első felében közöljük – a szerk.)

A politikus szerint, ha tavasszal a Fidesz megszerzi a mandátumok kétharmadát, „bekebelezik a bíróságokat”, és ezzel ledől „a jogállamiság utolsó bástyája”.

| Jilling szerint van fény az alagút végén. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter |

Eléggé sötéten látta a jövőt egy, a meglehetősen informális esemény egyik, a Momentummal szimpatizáló résztvevője is. Azt mondta: Magyarország lakosságának a nagy része beszűkült, nem jár külföldre, amit az állami propaganda terjeszt, azt elhiszi. A sötétséget példázandó elhangzott egy történet: valaki Németországban forinttal akart fizetni és amikor az egyik pénztárnál az ezerforintosát nem fogadták el, egyszerűen nem értette, hogy mi a gond. „Egyszerű dolgokat kell mondani az embereknek sajnos” – mondta.

Jilling szerint mindenesetre van fény az alagút végén: vidéken – ami alatt nem a Budapesten kívüli Magyarországot, hanem a kisebb településeket értette – jelentős igénye van az embereknek egyszerűen arra, hogy meghallgassák őket. Hozzátette: szükséges, de nem elégséges azt mondani, hogy a Fideszt le kell váltani. Azt is el kell mondani, hogy mi lenne helyette – például a közlekedésben, a lakhatásban vagy a nyugdíjrendszerben. Szavaiból az is kiderült: Kovács Attila a párt országgyűlésiképviselőjelölt-jelöltje Vas megye Sárvár központú 2. választókerületében.

„Még az sem biztos, hogy a Momentumnak lesz miniszterelnök-jelöltje.”

A közönségből elhangzott: a Momentumnak a kampányra föl kellene állítania egy árnyékkormányt, hogy azt lehessen mondani, miszerint ennek és ennek a szaktárcának ez és ez lenne az arca. Jilling azt mondta: még az sem biztos, hogy pártjának lesz miniszterelnök-jelöltje.

A végén még az alelnök abszolvált egy kétfrontos támadást: „az MSZP csődbe vitte az országot, Magyarország pedig összeszerelőüzem”, majd a még addiginál is informálisabbá átcsapó eseményről tudósítónk – a már említett interjú elkészítése után – angolosan távozott.