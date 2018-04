Juhász Péter: „Teljesen evidens, hogy csalás történt”

„Teljesen evidens, hogy csalás történt, teljesen evidens, hogy Magyarország egy tiszta diktatúrában van ma, csak sokan erre most döbbennek rá” – mondja Juhász Péter. Az Együtt volt elnöke szerint nem az a kérdés, hogy a kormány legitim vagy illegitim – egyébként szerinte utóbbi –, hanem, hogy az ellenállás milyen módon valósítható meg. Még ha ezt a szervezeti formát el is kell engedniük, az Együtt nem fogja feladni – fogadkozott az ellenzéki politikus, aki szerint „az igazság mindig győz, de ezért nekünk is igaznak kell maradnunk”.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy „nem jött be” a taktikai szavazás – közölte Juhász Péter lapunknak adott, választást értékelő interjújában. „Az elvhű, kitartó és megvesztegethetetlen választóknak lesznek elvhű, kitartó és megvesztegethetetlen politikusai”, mégis vannak, akik bedőltek a kormánypropagandának, majd erre ráültek egyes ellenzéki pártok, melyek elhitették a választóikkal, hogy nem érdemes elvhűen szavazniuk. Az elveikhez ragaszkodó pártok így végül nem jutottak be a parlamentbe.

Így járt az Együtt is, amely nem elég, hogy nem jutott be, de mivel nem érte el országosan az egy százalékot sem, így öt elnökségi tagnak 194 millió forintnyi kampánytámogatást kell visszafizetnie. (Szerdán Juhász pontosított, és jelezte, hogy csak a pártlista után járó 150 millió forintot kell visszafizetniük – a szerk.) „Nyilván ez (mármint a választási eredmény) egy csalás eredménye” – tette hozzá az Együtt távozó elnöke.

Felvetésünkre, miszerint kifejtené-e bővebben, mit ért csalás alatt, Juhász Péter azt mondta, hogy egyrészt magáról a választási rendszerről van szó, ami nem nevezhető igazságosnak, hiszen az ellenzéki pártoknak az állammal szemben kellett politizálniuk: a Fidesz közpénzt felhasználva próbálta Orbán népszerűségét növelni.

„A határon túli szavazókat bejelenthették itt is, és kétszer szavazhattak.”

Ezen felül egyértelműen arra utaló jelek vannak – így az ellenzéki politikus –, hogy a választás napján több esetben konkrét csalás történt, ezt azonban „nem tudjuk bizonyítani”. Volt olyan szavazókör, ahol az Együtt nem kapott egyetlen szavazatot sem, mire több választó jelezte, miszerint ők bizony rájuk szavaztak, vagyis lehetetlen, hogy a pártra leadott voksok száma nulla legyen.

Tömegesen jelentettek be valamely önkormányzat által fenntartott ingatlanba olyan külföldieket, akik törve beszélik a magyart – folytatta Juhász, hozzátéve, miszerint tud olyan esetről, hogy valaki külhoni magyarként leszavazhatott Erdélyben, mivel azonban volt magyarországi lakcímkártyája, vasárnap is leszavazhatott személyesen. Ez a „kétszer szavazás” számtalan esetben megtörténhetett a Fidesz szervezésének köszönhetően – jegyezte meg az ellenzéki (volt) politikus. Több embert a határon túlról hoztak Csepelre – Szabó Szabolcs, az Együtt egyetlen egyéni mandátumot elnyerő képviselőjének körzetébe –, akik tízezer forintot kaptak mindezért – sorolta tovább az „anomáliákat”.

Ezzel azonban még nincs vége: Juhásznak saját bevallása szerint van olyan, Budapesten, az V. kerületben lakó ismerőse, akinek a lakásába mindenféle hozzájárulás nélkül bejelentettek valakit, és mikor ezt számon kérte az önkormányzaton, akkor annyit mondtak neki, hogy nem tudják, ez hogy történt, de csak májusban tudják kijelenteni az ismeretlent. Ugyanebben a házban az osztatlan közös tulajdonú helyiségbe is be volt jelentve egy ismeretlen személy.

Mindezek mellett az érvénytelen szavazatok tömegesen jelentek meg azokban a körzetekben, ahol az ellenzék jó esélyekkel szállt versenybe – tette hozzá az Együtt volt elnöke.

„Egész biztos, hogy szervezetten ment itt a csalás.”

„Egész biztos, hogy szervezetten ment itt a csalás” – összegzett Juhász Péter. „Teljesen evidens, hogy csalás történt, teljesen evidens, hogy Magyarország egy tiszta diktatúrában van ma, csak sokan erre most döbbennek rá” – nyomatékosította mondandóját az Együtt volt elnöke, hozzátéve, miszerint ez a kormány ilyen értelemben illegitim.

A pártot ebben a szervezeti formában lehet, hogy el kell engedjék, de az Együtt nem fogja feladni – fogadkozott Juhász, hozzátéve, miszerint ennek amúgy sincs nagy jelentősége, hiszen teljesen mindegy, kik ülnek ebben a „díszparlamentben”. Ott ülni csak arra jó, hogy asszisztáljanak ehhez a rendszerhez – tette hozzá.

„Diktatúrában élünk, az államot elfoglalta egy bűnözők által fenntartott párt.”

Juhász Péter szerint hosszú harcra kell felkészülni. Diktatúrában élünk, az államot elfoglalta egy „bűnözők által fenntartott párt”. A kérdés nem az, hogy legitim-e a kormány vagy sem (Juhász szerint amúgy illegitim – a szerk.), hanem, hogy „mit lehet tenni egy diktatúrában egy diktátorral szemben”. Nem demokratikus keretekben kell gondolkodni abban az értelemben, miszerint nem várhatjuk el az államtól, hogy büntetőeljárásokat indítson el a fideszes bűnözőkkel szemben, vagy nem várható el a választási bizottságtól, hogy igazságos eredményeket szolgáltasson.

Arra tudunk felkészülni, hogy az ellenállás milyen módon valósítható meg. Ehhez az ellenzéki politikus szerint együttműködésre van szükség, azonban nem pártok, hanem az erről hasonlóképp gondolkodó emberek között. Juhász Péter szándékosan nem pártokról beszélt, az ugyanis a meggyőződése, hogy a Fidesz kiválasztotta – a csalás révén –, hogy mely pártok alkossák az ellenzékét.

„Az igazság mindig győz, de ezért nekünk is igaznak kell maradnunk.”

Menjünk Botka László nyomában – így Juhász. „Kik azok az MSZP-ben, akik a Fidesz szekerét tolták?” Kinek állt érdekében húzni az időt, és nem megállapodni a koordinációról? „Az LMP-ben kik lehetnek ezek?” – emelte a tétet az Együtt volt elnöke. Nézzen mindenki körül abban a pártban, amit támogat – üzente a volt politikus, aki szerint igazmondásra van szükség, mert ezt a diktatúrát csak igazmondással lehet leváltani. „Az igazság mindig győz, de ezért nekünk is igaznak kell maradnunk” – tette hozzá.