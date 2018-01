„Különbözőek az értékeink, de a demokratikus elkötelezettségünk közös” – villáminterjú három V18-alapítóval

| Balázs Péter. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter |

Göncz Kinga diplomatához méltóan kissé dodonai módon fogalmazva, mindenesetre – ha jól értettük, s ha figyelembe vesszük az interjút megelőző sajtótájékoztatón elhangzott szavait – nemcsak a Fidesz, hanem a Jobbik ellen is való szavazást támogatja, bár ezt így az Istennek sem volt hajlandó kijelenteni. A nem kevésbé rejtélyes másik volt külügyminiszter, Balázs Péter – bár kitartóan kérdeztük – értelmezésünk szerint nem teljesen zárkózott el attól, hogy a jövőben ismét külügyminiszter legyen. Hozzájuk képest Pusztai Erzsébet maga volt a megtestesült konkrétum: nincsenek politikai ambíciói és a Moma elnökségi tagságáról való lemondásának semmi köze a V18-hoz.

Mint arról a Budapest Beacon korábban beszámolt, egy szerdai budapesti sajtótájékoztatón bemutatkozott a Válasszunk! 2018 (V18). A tizenegy tagú, volt politikusokat tömörítő civil szervezet célja – ha jól értjük – egyrészt minél több választópolgárt rávenni arra, hogy vegyen részt a tavaszi parlamenti választáson, másrészt az, hogy minél többen szavazzanak a Fidesz és annak jelöltje ellen.

Egy szerdai budapesti sajtótájékoztatón bemutatkozott a tizenegy volt politikussal – köztük hat volt miniszterrel – fölálló, Balázs Péter volt külügyminiszter által vezetett Válasszunk! 2018 csoport. A nagyobbrészt bal-, kisebb részt jobboldali volt politikusok azt szeretnék elérni, hogy minél többen menjenek el tavasszal választani, különös tekintettel azokra, akik le akarják váltani az Orbán-kormányt. Ha jól értettük az elhangzottakat, a tizenegyeknek a Jobbikhoz való viszonya nem egységes.

Három villáminterjúnk közvetlenül a sajtótájékoztató után készült a tizenegy alapító közül hárommal, két volt külügyminiszterrel és egy kétszeres volt államtitkárral, volt országgyűlési képviselőnővel: Göncz Kingával, Balázs Péterrel és Pusztai Erzsébettel.

Göncz Kinga: „arról fogok beszélni, hogy szerintem a pozitív irányú magyarországi változásokhoz ezekre és ezekre az alapelvekre van szükség”

Budapest Beacon: Jól értem, hogy a V18 tizenegy alapítója között ellentét lehet a Jobbikhoz fűződő viszonyt illetően? Ön a sajtótájékoztatón a legerősebb demokratikus jelöltre, Raskó György volt agrárállamtitkár pedig a legerősebb ellenzéki jelöltre történő szavazást javasolta.

Göncz Kinga: Lehet nyugodtan. Egészen egyértelmű, hogy mi nem egy politikai párt vagyunk. Nem arról van tehát szó, hogy nekünk ugyanazt kell mondanunk. Azt szeretnénk, hogy az emberek nézzenek körül, gondolják végig, legyenek tisztában azzal, hogy számít az ő szavazatuk, és hogy van lehetőség a változtatásra. Ez az az üzenet, amit közösen képviselünk, de különbözünk nagyon sok mindenben. Ha végignéz tizenegyünkön, láthatja, hogy különbözőek az értékeink, de a demokratikus elkötelezettségünk közös.

BB: Egyszerűsítsük le a kérdést: ahol a Jobbik erős – például Tiszavasváriban vagy Ajka-Tapolca-Sümegen –, ott szavazzanak a Jobbik jelöltjére a választópolgárok vagy sem?

G. K.: Nem tudom megmondani, de ezt én nem fogom megmondani ott sem. Ha ne adj’ Isten elmegyek Tiszavasváriba, ott arról fogok beszélni, hogy szerintem a pozitív irányú magyarországi változásokhoz ezekre és ezekre az alapelvekre van szükség a jogállamiságban, az alkotmányosságban, az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban, satöbbi. Azt fogom mondani, hogy gondolják végig, ezek-e a legfontosabb, a magyarországi pozitív változásokhoz szükséges alapelvek, nézzék meg, hogy mely jelöltek azok, akik megválasztásuk esetén ezen alapelveknek megfelelően fognak cselekedni. Az emberek helyben elég jól ismerik egymást. Tudják, hogy ki mit mond és azt, hogy eddigi szakmai és magánéleti pályafutásával ki mit bizonyított. Döntsenek ezek alapján. Én nem szeretnék ennél többet mondani az embereknek. Persze nekem is megvan a prioritásom – amit most nem fogok elárulni.

BB: A családi kapcsolatainak van hozzá köze? (Munkatársunk itt arra célzott, hogy a volt külügyminiszter fia, Benedek Márton a Momentum országgyűlésiképviselőjelölt-jelöltje Budapest 4. választókerületében – a szerk.)

G. K.: (Nevet.) Mondom, hogy nem mondom meg.

|Göncz Kinga. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter|

Pusztai Erzsébet: „ anélkül is lehet az embernek a politikával kapcsolatos véleménye, hogy politikai ambíciója lenne”

Budapest Beacon: Az iménti sajtótájékoztatón megkérdeztem önöktől, hogy van-e 2018-ra vagy 2018 utánra vonatkozóan politikai ambíciójuk. Göncz Kinga válaszolt: ő azt mondta, hogy neki nincs. S önnek van?

Pusztai Erzsébet: A rövid válaszom az, hogy nincs. A hosszú válasz az, hogy sajnos túl sokszor hangzik el Magyarországon abban az esetben, ha valaki elmondja a véleményét, kiáll bizonyos értékek és ügyek mellett, az a föltételezés, hogy az illető mindezt biztos azért csinálja, mert neki valami politikai ambíciója van, valamilyen pozíciót szeretne. Velünk kapcsolatban is elhangzott, hogy kormányra akarunk kerülni – holott szó sincs ilyesmiről. Egyszerűen véleményünk van. Amúgy ez így volt a rendszerváltás idején is: eszembe sem jutott, hogy országgyűlési képviselő lesz belőlem, mégis részt vettem a kampányban. Azt gondoltam, hogy végigcsinálom, mert ez fontos, aztán visszamegyek dolgozni. (Pusztai utóbb nemcsak országgyűlési képviselő lett, hanem Antall József és Boross Péter kormányában népjóléti minisztériumi politikai államtitkár, majd Orbán Viktor első kormányában egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár – a szerk.) Megválasztottak. (Pusztai az első ciklusban az MDF veszprémi egyéni jelöltjeként, a másodikban a párt országos listájáról jutott be az Országgyűlésbe – a szerk.) Ezzel kezdődött az a politikai pályafutásom, ami aztán elég hosszú ideig tartott. Mindenesetre anélkül is lehet az embernek a politikával kapcsolatos véleménye, hogy politikai ambíciója lenne.

BB: A Modern Magyarország Mozgalom (Moma) decemberi közgyűlésén távozott a párt elnökségéből. Ez a lépése összefüggésben van a V18 alapításával?

P. E.: Nincs. Az elnökségből való távozási szándékomat már nyáron jeleztem a pártban. A V18-cal kapcsolatban pedig csak a Moma közgyűlése után, december legvégén kerestek meg.

BB: A Momából is kilép vagy kilépett?

P. E.: Egyik sem.

|Pusztai Erzsébet. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter|

Balázs Péter: „ ebből sem hatalmat, sem pénzt nem kívánunk csinálni”

Budapest Beacon: Önnek személy szerint van politikai ambíciója?

Balázs Péter: Nincs politikai ambícióm. Nem tervezem, hogy bármely párt színeiben indulok a választáson. Nem szeretnék sem magyar, sem európai parlamenti képviselő lenni. Kollégáimmal összhangban ezt a társadalmi feladatot (mármint a V18 megalakítását – a szerk.) vállaltuk, de ebből sem hatalmat, sem pénzt nem kívánunk csinálni.

BB: A sorok között azt mondta (képzavar), hogy szívesen lenne külügyminiszter? Ugyanis nem mondta, hogy nem lenne.

B. P.: Egyáltalán nem mondtam, hogy lennék.

BB: De azt sem mondta, hogy nem lenne.

B. P.: Római pápa sem szeretnék lenni, bár az előbb azt sem mondtam. Tegyen hozzá mindent, amit nem mondtam.

BB: Kategorikusan kijelenthető, hogy politikai pályafutása lezárult?

B. P.: Mit ért politikai pályafutás alatt?

BB: Kizártnak tartja, hogy külügyminiszter vagy európai parlamenti képviselő legyen?

B. P.: Kizártnak tartom, hogy európai parlamenti képviselő legyek, mert ahhoz indulni kell az európai parlamenti választáson, külügyminiszter pedig már voltam.