Meződi János: „Én a büdös életben nem lépek vissza”

Meződi Jánosnak esze ágában sincs visszalépni Kész Zoltán javára Veszprém megye 1-es számú választókerületében. A Momentum képviselőjelöltje szerint az időközi választáson győztes Kész tökéletesen alkalmatlan a feladatára, de egyéni mandátummal amúgy sincs sok értelme a Parlamentben melegedni. Orbán és a Fidesz szerinte bosszút fog állni, de hogy ez egészen pontosan mit jelent, azt nem tudja.

Hosszú interjút adott lapunknak a Veszprém megyei 1. számú országgyűlési egyéni választókerület momentumos jelöltje, Meződi János jogász, a Veszprémi Törvényszék nyugalmazott elnöke, melyben többek közt szóba került, miért lett épp a Momentum jelöltje, mi a baj az MSZP-vel, miért nem lép vissza Kész Zoltán javára, de az is, hogy mit gondol az igazságszolgáltatás rendszeréről.

Fiatalok, talpraesettek, nem a levitézlett baloldal emberei

Meződi a NOlimpia-kampány kapcsán figyelt fel a Momentumra. Mint mondja, megtetszett neki a fiatalosságuk, az energikusságuk, a talpraesettségük, az intelligenciájuk, a műveltségük. Be is lépett a pártba, a helyi alapszervezet kérésére pedig elfogadta a mostani képviselőjelöltséget.

A volt törvényszéki elnök szerint a Fidesz 2010-ben egy olyan útra lépett, amelyre nem volt felhatalmazása (még ha erre is hivatkoztak állandóan – a szerk.). A legnagyobb gond a nagyobbik kormánypárttal, hogy korrupt, ezért (is) le kell őket váltani – mondja Meződi, aki a Momentumban látja az ehhez szükséges erőt. A képviselőjelölt egyúttal a Magyar Szocialista Pártnak (MSZP) is keményen odamondott: szerinte ha a szocialisták „visszacsempészik magukat a hatalomba”, akkor ott folytatják, ahol abbahagyták 2010-ben.

„Én a büdös életben nem lépek vissza”

„Én a büdös életben nem lépek vissza, mert úgy gondolom, hogyha valaki valamit vállalt, akkor azt végig kell vinnie” – oszlatta el a kételyeket a Momentum jelöltje (a párt ettől még visszaléptetheti – jegyezte meg mellékesen), mikor arról faggattuk, hajlandó-e visszalépni Kész Zoltán javára. Meződi azonban nem állt meg félúton: szerinte a „ki az esélyes” kijelentések minden alapot nélkülöznek – az ő kerületében meglátása szerint biztosan –, és egyébként sem ildomos olyan nyílt levelet küldeni, mint amilyet Kész Zoltán küldött.

Egy politikusnak szüksége van egyfajta szerénységre – hangsúlyozta Meződi Kész levelére utalva, de e nemes tulajdonság meglétének hiányán kívül más gondja is akad független ellenfelével: szerinte Kész Zoltán az „egyik legtöbbet hiányzó” képviselő volt az elmúlt ciklusban, indítványai pedig „komolytalanok”. A jogász egyébként nyílt levélben válaszolt Kész levelére, amiben egyebek mellett azt írta, hogy „Ön (mármint Kész – a szerk.) totálisan alkalmatlan arra, hogy a választókat képviselje”.

Meződi mellékszálként azt is megjegyezte, miszerint – még ha ezt Kész Zoltán nagyon szeretné is – nem fog megvalósulni a 2015-ös időközi választás eredménye, mert az egy hihetetlenül szerencsés „együttállás” volt, ami nem fog soha megismétlődni, és ő maga egyébként sem hisz a koordinációban. A Momentum jelöltje úgy látja, hogy a Fidesz enélkül is megverhető, ha a választópolgárok felnőnek a feladathoz.

Nem sok értelme van egyéni képviselőként bejutni a parlamentbe

Meződi János meggyőződése, hogy a jelenlegi környezetben nem sok értelme van független képviselőként ücsörögni a Parlamentben, mert nincs meg az az eszközrendszer, ami egy frakcióban ülő képviselőnek megvan.

A-tól Z-ig újra kell szabályozni az országot

A korrupció, a fékek és ellensúlyok rendszerének lebontása, a sajtó kisajátítása és a kivándorlás – sorolta a Fidesz bűneit a Momentum jelöltje, aki a Parlamentbe való bejutása esetén legfontosabb feladatként az ország teljes újraszabályozását jelölte meg elsődleges célként – kezdve az alaptörvénnyel. A migráció is óriási probléma, az pedig egyszerűen hazugság, hogy a Momentum migrációpárti – hangsúlyozta Meződi, hozzátéve, hogy eszük ágában sincs lebontani a kerítést.

„Minden” – reagált a Momentum veszprémi jelöltje arra a kérdésre, hogy mi a 2018-as választás tétje. Orbán és a Fidesz szerinte bosszút fog állni, de hogy ez egészen pontosan mit jelent, arra nem tudott válaszolni. „Fogalmam nincs, hogy meddig megy el. Sokszor hittem a Fidesszel kapcsolatban, hogy ezt már biztosan nem fogják megtenni, és megtették” – tette hozzá.

A Momentum képviselőjelöltjének meggyőződése, hogy a Fidesz szavazóit „nem lehet semminek tekinteni”, a nagyobbik kormánypártot pedig nem lehet egyszer s mindenkorra leírni: egy megtisztulási folyamaton kell átmenniük, ami egy hosszú és fájdalmas út lesz, feltéve persze ha meg tudják csinálni. Ha bukik a Fidesz április 8-án, Meződi azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az Orbán Viktor fejébe fog kerülni.

Nem tapasztalt bíróként nyomásgyakorlást, csak egyetlen esetben

Meződi sem bíróként, sem igazgatási vezetőként nem tapasztalt nyomásgyakorlást, kivéve egyetlen esetet, és ez a Vörösiszap-per, ahol közvetett nyomásgyakorlást érzett, amikor Orbán Viktor a gátszakadás után nem sokkal arról beszélt, hogy a felelősöket börtönbe kell zárni. Ez sem volt eredményes, a szakmai döntés jó volt – hangsúlyozta a jogász, amikor arról kérdeztük, egyetért-e a bíróságokról szóló négyrészes interjúsorozatunkban megszólaltatott kollégáival, például Szepesházi Péterrel.

A volt törvényszéki elnök egyébként személyes okok miatt tudatosan távol tartja magát a bíróságoktól. Ez az ok nem más, mint a bírói kar szolidaritásának hiánya, amit 2012-ben a pozíciójából való eltávolításakor érzett. (2011. december 31-ig a bírák, ügyészek és közjegyzők 70 éves korukig maradhattak hivatalban, a jogszabályi változások miatt azonban 2012. január 1-től az általános nyugdíjkorhatárt elérő, vagyis a 62. életévüket betöltő bírák és ügyészek szolgálati jogviszonya kötelezően megszűnt – a szerk.). „Én személy szerint a mai napig nem tudtam ezen magam túltenni” – jegyezte meg Meződi János.