Nagyon jámbor vége lett a Magyar Liberális Párt által Bokros Lajos ellen indított pernek

| A tárgyalás mindössze fél órán át tartott. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter |

Kedd délután a Fővárosi Törvényszék egytagú, Vavrikné Tripsánszki Ágnes vezette tanácsa ítéletet hirdetett a Magyar Liberális Párt által a Modern Magyarország Mozgalom elnöke, Bokros Lajos ellen indított polgári perben. A liberális ellenzéki párt azért perelte be félmillió forintra a konzervatív-liberális ellenzéki pártelnököt, mert utóbbi bő egy éve azt írta a Facebookon: „Fodor Gábor pártját a Fidesz pénzeli. A két évvel ezelőtti önkormányzati választásokon a Fidesz kerületenként legkevesebb hetvenmillió forinttal támogatta Bodnár Zoltán főpolgármester-jelölt kampányát.”

A Budapest Beacon helyszíni tudósítójának a perről valahogy az alábbi vicc jutott az eszébe:

Kohn legazemberezi Grünt, aki emiatt pert indít. A bíróság azt a határozatot hozza, hogy Kohnnak ki kell jelentenie, miszerint Grün nem gazember, és elnézést kell kérnie.

Mire Kohn:

– Grün nem gazember?!? Már elnézést kérek!!!

A Magyar Liberális Párt (MLP) által kifogásolt szöveg eredeti formájában 2016. november 10-e 19.44-től másnap 10.40-ig volt olvasható a Modern Magyarország Mozgalom (Moma) elnökének Facebook-oldalán. Ekkor a szöveget finomították, ám a számos erős állítást tartalmazó bejegyzés mindmáig olvasható, és a szerkesztési előzményekben megtalálható az eredeti, pert generáló változat.

Az ügy szerdai tárgyalásán sem Fodor Gábor, az MLP, sem Bokros Lajos, a Moma elnöke nem jelent meg, azonban míg a Moma két elnökségi taggal is képviseltette magát, az MLP részéről az ügyvéden kívül nem volt ott senki sem.

| Tárgyalási jegyzék. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter |

Maga a tárgyalás kevesebb mint fél órán át tartott, és a legteljesebb konstruktivitás jegyében telt. Az MLP-t képviselő ügyvéd rövid beszédéből kiderült: a peres felek képviselői – úgy tudjuk: maga a Horn-kormány két volt minisztere – a közelmúltban személyesen találkoztak, és megállapodtak abban, hogy Bokros kitesz egy szánom-bánomot a Facebookra. Ez november 30-án meg is történt. Bokros ebben azt írja: „Őszintén sajnálom, hogy 2016. november 10-én Facebook-oldalamon olyan bejegyzést tettem közzé, amelyben a Magyar Liberális Pártról alaptalanul állítottam azt, hogy a 2014-es önkormányzati választásokon kerületenként 70 milliót költött el a Fidesz pénzéből. Véleménykülönbségeinket egyebekben fenntartva szeretnék ezért elnézést kérni.”

A peres felek abban is megállapodtak, hogy ugyanezt a Facebook-bejegyzést a felperes is átveszi, valamit abban is, hogy egymással szemben perköltségigényt nem érvényesítenek – egészítette ki kollégája szavait Bokros ügyvédje. A tizennyolcezer forintos „mérsékelt eljárási illetéket” az alperes állja – derült ki a két ügyvéd szavaiból. A bírónő, Vavrikné Tripsánszki Ágnes közölte: az MLP eredetileg félmillió forintot követelt Bokrostól.

A bírónő kérdésére, miszerint a felek közti egyezség értelmében a Bokros-féle helyreigazítás meddig lesz olvasható a Facebookon, az a válasz érkezett, hogy „a keresettel érintett tartalom fenntartásáig”. (Ha tehát abból indulunk ki, hogy a vitatott szöveg tizennégy óra ötvenhat percet volt kint Bokros oldalán, akkor az elnézéskérést már december 1-én hajnalban levehette volna a volt pénzügyminiszter. Ha viszont abból, hogy a szerkesztési előzményeknél mindmáig ott van, akkor ez utóbbi esetleges levétele – ami csak a tavaly novemberi teljes bejegyzés levételével lehetséges – után még több mint egy évig kint kellene lennie a mea culpának – Sz. P.)

A végzés eredetileg nem lett volna jogerős: ellene tizenöt napon belül fellebbezhettek volna a peres felek, ám mindkét ügyvéd úgy nyilatkozott: nem kíván fellebbezni, így az ítélet jogerőre emelkedett.

| Forrás: Bokros Lajos/Facebook |

Helyszíni tudósítónk megpróbált interjút készíteni mindkét ügyvéddel, ám ők a konstruktivitás szellemében összezártak. „Az ügyfelemmel nem beszéltem arról, hogy bármilyen nyilatkozatot jogosult lennék adni” – közölte az MLP ügyvédje. „Örülök, hogy egyezséggel lezárult az ügy, úgyhogy nem szeretnék erről érdemben nyilatkozni” – tette hozzá.

„Az egyezségnek pont az a lényege, hogy a felek megállapodtak abban, miszerint annak a jogsértő állításnak a vonatkozásában, ami miatt ez a per létrejött, az alperes elégtételt adott a felperesnek, ez a Facebook-oldalán megjelent. Én most nem akarom ezt a jogsértő állítást megismételni és visszakanyarodni az ügy elejére. Pont az a lényeg, hogy az elégtételadás megtörtént, és a felek egymással ezt a jogvitát egyezség útján lezárták” – közölte a helyszínre kiküldött munkatársunkkal Bokros Lajos ügyvédje.

A Budapest Beacon megszólaltatta a tanúként beidézett, ám a felek közötti megegyezés miatt a bíróság által meg nem hallgatott Csillag Istvánt. A Medgyessy-kormány SZDSZ-es gazdasági és közlekedési minisztere Bodnár Zoltánra, az MLP főpolgármester-jelöltjére utalva annyit mondott: a 2014-es önkormányzati választási kampányban a BKV buszain egyetlenegy arcot lehetett az ellenzék részről látni. Ha tanúként meghallgatták volna, azt mondta volna el, hogy akkor, bő három éve megkérdezte Bodnár Zoltánt, miképp lehet az, hogy az összes ellenzéki jelölt közül csak ő látható a BKV buszain, mire Bodnár annyit felelt: neki volt erre lehetősége.

Lapunk úgy értesült: Csillag fültanúja volt egy – Fodor Gábor és Bodnár Zoltán közti, ugyancsak a 2014-es választási kampányban lezajlott, nem nyilvános – megbeszélésnek, melynek során Bodnár megpendítette a Bokros javára történő visszalépését, amit Fodor azzal utasított el, hogy pártja főpolgármester-jelöltje semmi esetre se lépjen vissza, mert akkor nem érkezik a Fidesztől anyagi támogatás. Mind Csillag, mind a Budapest Beacon által ugyancsak megszólaltatott Bodnár határozottan visszautasította, hogy egy ilyen beszélgetésre sor került volna. „Ez közönséges inszinuáció. Soha, egy pillanatra föl nem merült, hogy én Lajos javára visszalépjek” – hangsúlyozta megkeresésünkre Bodnár. Hozzátette: az utóbb Bokros javára visszalépett Falus Ferenc javára történő visszalépése valóban fölmerült – még hetekkel korábban. „Számos okból azt gondoltam, hogy Lajos nem lenne jó főpolgármesternek, ráadásul esélytelennek látszott, hogy Tarlóst meg lehetne verni” – magyarázta a Magyar Liberális Pártból tavaly kilépett pénzügyi szakember, hozzátéve, hogy Fodor Gábor „soha semmi ilyesmit nem mondott”, amiről lapunk értesült.