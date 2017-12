„Nem akarom, hogy Vona Gábor idejöjjön” – indokolta a Mozsár tulajdonosa, miért mondta le a Kész-Vona vitát

|Kész Zoltán és Vona Gábor. Nem hétfőn fognak vitázni. Fotó: Facebook |

Elmarad a Kész Zoltán és Vona Gábor közötti, hétfő estére tervezett vita, mert az esemény helyszínéül szolgáló bisztró tulajdonosa lemondta a programot. Kész Zoltánt és a Mozsár tulajdonosát is megszólaltattuk az esettel kapcsolatban.

Az oktatásról, a jövő évi választásról és Magyarország jövőjéről vitázott volna hétfő este Kész Zoltán független országgyűlési képviselő és Vona Gábor, a Jobbik elnöke a Mozsár Klubban, de Bruck Gábor, a bisztró tulajdonosa néhány órával a kezdés előtt, hétfő kora délután lemondta az eseményt.

Bruck nyilvános bejegyzésében a Facebookon azt írta: „Néhány perce értesültem arról, hogy ma este politikai vitát szerveztek Kész Zoltán és Vona Gábor között a Mozsárban. A rendezvény elmarad, és kérek mindenkit, hogy nézze el nekem, amiért a döntésemet nem indoklom meg. Megértésüket köszönöm, Bruck Gábor”.

Kész: korábban is megfordult jobbikos a Mozsárban

Kész Zoltán lapunkat arról tájékoztatta, miszerint a Mozsár Bisztró vezetőségének közlése szerint „politikai felhangú rendezvény” lett meghirdetve, és a lemondással együtt jelezték, hogy a jövőben sem terveznek hasonlót megtartani házon belül.

Kész igyekezett megoldani, hogy az esemény ennek ellenére ne maradjon el, és sikerült is egy másik helyszínt biztosítani, Vona Gábor azonban jelezte, hogy másik időpontban és helyszínen hajlandó a vitát pótolni, a független képviselő pedig ezt tudomásul vette.

A független országgyűlési képviselő további érdeklődésünkre azt mondta: Bruck a döntését azzal indokolta, hogy jobbikost nem engednek be. Mikor szóvá tette, hogy például Gyöngyösi Mártont is beengedték egy korábbi konferencia alkalmával, a tulajdonos azt mondta, hogy arról nem tudott. Arra, hogy miért az utolsó pillanatban mondta le a rendezvényt, Bruck Kész Zoltánnak azt mondta, hogy ma, azaz hétfőn értesült arról, milyen rendezvényt terveznek megtartani.

Kész – bizonyítandó, hogy a helyszínen korábban megfordult jobbikos politikus –, egy idén június 12-én megtartott, Együtt által szervezett eseményre hívta föl a figyelmünket, melyen Gyöngyösi Márton, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese is részt vett.

Veszprém független országgyűlési képviselője nem sokkal később egy közleményt is eljuttatott szerkesztőségünkhöz, melyben többek közt azt írta: „Én olyan jövőt képzelek el, ahol magyar a magyarral beszélget, nem kirekeszt és kizár. Olyan jövőt, amelyben a civilek mutatnak példát a politikusoknak: tartjuk az adott szavunkat, nem verünk át másokat és ezt várjuk el az ország vezetőitől is. Olyan jövőt, ahol a szabad piacnak kőkemény feltételei vannak, amelyek a vevőt védik a szolgáltatóval szemben. Olyan jövőt, amelyben szabadon, nyitottan, elfogadóan állunk egymáshoz, honfitársainkhoz. Mondhatni: liberálisan, ahogy eddig a Mozsár vezetősége is tette, amikor közleményével szemben helyet biztosított politikai pártok (Moma, Liberálisok) rendezvényeinek ugyanúgy, mint olyan civil programoknak, amelyeken jobbikos politikusok (Staudt Gábor, Gyöngyösi Márton) is részt vettek. Piti politikai ügyeskedések nem akadályozhatnak meg minket abban, hogy feladjuk ebbe a jövőbe vetett hitünket.”

Bruck: „Nem látok szívesen bizonyos embereket”

„Nem akarom, hogy Vona Gábor idejöjjön” – fogalmazott a Budapest Beacon megkeresésére Bruck Gábor, a Mozsár tulajdonosa. Elmondása szerint a hétfő estére tervezett rendezvény lemondására azért csak most, az utolsó pillanatban került sor, mert azt nem ő szervezte, hanem a Hayek Társaság több, a Mozsárban rendezett vitáját is szervező Hajba Ferenc.

Bruck azt mondta: ő csak „öt perccel” a saját Facebook-bejegyzésének megjelenése előtt tudta meg, hogy Vona a Mozsár vendége lenne. Arra, hogy Kész Zoltán szerint már több jobbikos politikus is részt vett a Mozsárban rendezett viták némelyikén, a bisztró tulajdonosa hangsúlyozta: nem mániákus, de ha tudta volna, ahhoz sem járult volna hozzá. „Nem látok szívesen bizonyos embereket” – tette hozzá Bruck Gábor.

Vona Gábort is kerestük, de nem értük el. Amennyiben a későbbiekben sikerrel járunk, az ő válaszaival is frissítjük cikkünket.