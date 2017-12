Nem rejtegetheti tovább az Emmi a szivárványcsaládokat

|Kossuth tér, Budapest Pride, 2016. Fotó: Magócsi Márton|

Szexuális irányultságon alapuló jogellenes hátrányos megkülönböztetést jelent, hogy a kormány családpolitikai honlapján szereplő tájékoztató anyagokban a bejegyzett élettársak nincsenek feltüntetve a kedvezményekre jogosultak között, illetve a Szivárványcsaládokért Alapítvány nem szerepel a családszervezetek listáján. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság harminc napot adott a jogellenes állapot megszüntetésére. Dombos Tamás szerint „az Emmi az elmúlt években próbált úgy tenni, mintha az azonos nemű párok és gyermekeik alkotta családok nem is léteznének”.

2015-ben csalad.hu címen új információs honlapot indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága. A honlapon a kormány családpolitikával kapcsolatos hírei mellett tájékoztató anyagok találhatók a különböző családtámogatási formákról (első házasok kedvezménye, családi adókedvezmény, családi pótlék stb.), illetve elérhető a magyarországi és határon túli családszervezetek listája is.

A Magyar LMBT Szövetség még 2015 decemberében arra hívta föl a honlapot fenntartó Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet, majd annak jogutódját, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy a hatályos jogszabályok ellenére a honlapon található tájékoztató anyagokban nem szerepel, miszerint a házastársak mellett a bejegyzett élettársak is jogosultak az első házasok kedvezményére.

A Magyarországon működő leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű szervezeteket összefogó ernyőszervezet javasolta továbbá, hogy a családszervezetek listája egészüljön ki a magyarországi LMBTQ szülők és gyermekeik alkotta családok támogatásával foglalkozó Szivárványcsaládokért Alapítvánnyal.

Hosszas hallgatás és többszöri megkeresés után a portál szerkesztősége 2016 júliusában azt közölte, hogy „amennyiben a megkeresésükben jelzett lehetőségekkel élni kívánnánk, jelezni fogjuk” – vagyis a kért módosítások nem történtek meg. Ezt követően a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) közösség jogi támogatásával foglalkozó Háttér Társaság közérdekű igényérvényesítőként, illetve a Szivárványcsaládokért Alapítvány képviseletében az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (EBH) fordult.

Az EBH vizsgálata megállapította, hogy a honlapot üzemeltető Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a cég tulajdonosa, a honlap tartalmára befolyással bíró Emmi megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, tájékoztatási gyakorlatában hátrányosan különböztette meg az azonos nemű párokat, illetve a Szivárványcsaládokért Alapítványt – közölte szerkesztőségünkhöz eljuttatott hétfői közleményében a Háttér Társaság. Az EBH határozatában hangsúlyozta: az egyenlő bánásmód követelményét akkor is meg kell tartani, ha a gyakorlat folytatása (jelen esetben egy honlap működtetése) nem kötelező, hanem önkéntes vállaláson alapul.

„Örülünk a Hatóság döntésének, hiszen hiába biztosít a magyar jogrendszer már ma is számos jogot a szivárványcsaládoknak, ha az érintettek erről nem is értesülnek” – üdvözölte a döntést Faix-Prukner Csilla, a Szivárványcsaládokért Alapítvány kurátora.

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét a jogalkotó 2009-ben vezette be, és azóta változatlan formában hatályban van. Az intézmény a legtöbb területen a házastársakkal azonos jogokat biztosít az azonos nemű pároknak: bár a közös örökbefogadás és a mesterséges megtermékenyítés lehetőségét nem biztosítja, a szülő azonos nemű bejegyzett élettársa mostohaszülőnek minősül, és valamennyi családtámogatásra jogosult. A Háttér Társaság idei, több mint 1200 LMBTQI ember körében végzett kutatása ugyanakkor azt találta, az érintetteknek csak töredéke él ezekkel a lehetőségekkel.

„Az EMMI az elmúlt években próbált úgy tenni, mintha az azonos nemű párok és gyermekeik alkotta családok nem is léteznének” – mondja Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője. „Bízunk benne, hogy a Hatóság döntése arra sarkallja a Minisztériumot, hogy jogkövető magatartást tanúsítson, és a jövőben a szivárványcsaládok szempontjait is integrálják a kormány családpolitikai intézkedései során” – tette hozzá.

A Hatóság határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, de az eljárás alá vontak a bíróságon kérhetik a határozat felülvizsgálatát.