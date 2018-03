Setét Jenő: Jó lenne, ha Lázár János tudomásul venné, hogy a magyarországi cigányok magyarok, és egyikünknél sem több egy jottányival sem, bármennyi vagyona is legyen

| Setét Jenő. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter |

Setét Jenő nagyon kiakadt azon, amit Lázár János szerdán a cigányságról mondott. A kancelláriaminiszter lemondását követelő roma jogvédő aktivistát telefonon értük utol.

Lázár János mártélyi utcafórumán szerda este arról beszélt, hogy mivel a cigányokat sem sikerült integrálni, a bevándorlókat sem lehet.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter gondolatai alaposan kiverték a biztosítékot Setét Jenő roma jogvédő aktivistánál, aki csütörtökön a Facebookon adott hangot felháborodásának. „Nem értem, hogy mit képzel, igazán elmehetne már a lecsóba” – közölte Setét, aki szerint Lázár nyolcszázezer cigányt sértett meg. Az aktivista érti, hogy nagy a verseny a szélsőjobbal, de ezt így szerinte nem lehet tovább folytatni, egy normális politikus nem beszélhet így a saját honfitársairól. Setét azt követelte az általa közzétett videóban, hogy a miniszter azonnal kérjen bocsánatot, és mondjon le.

Setét Jenőt csütörtök délután telefonon sikerült utolérnünk egy rövid interjú erejéig.

Budapest Beacon: Csütörtökön megjelentetett egy videót a Facebookon, melyben keményen beszól Lázár János kancelláriaminiszternek. Van egy olyan félmondata, hogy „egy normális politikus”. Ezt a kifejezést megmagyarázná?

Setét Jenő: Először is azt gondolom, hogy nem én szóltam be Lázár Jánosnak, hanem ő szólt be a magyarországi cigányoknak, köztük a saját szimpatizánsaiknak is, azoknak, akik a Fideszre fognak szavazni, vagy legalábbis eddig a Fideszre szavaztak. A kérdésére válaszolva: normális politikus alatt azokat értem, akik részei annak a politikai kultúrának, amelyben a politikusok nem játsszák ki a kártyáikat egy adott kisebbséggel szemben, vagy nem használják föl őket a gyűlölet céltáblájának, vagy éppen kampánymatricaként. Lázár Jánosra és a Fidesz politikusaira persze pont ennek az ellenkezője igaz.

BB: Fölszólította Lázár Jánost, hogy azonnal kérjen bocsánatot és mondjon le. Lát akár a bocsánatkérésre, akár a lemondásra bármilyen realitást?

S. J.: A lemondásra nem látok realitást, de annak rendkívül örülnék, ha belátná ezt a rendkívül súlyos hibáját, hogy tudniillik a megszólalása kirekesztő, etnicista, nacionalista felhangú volt. Jó lenne, ha azt is tudomásul venné, hogy a magyarországi cigányok magyarok, és egyikünknél sem több egy jottányival sem, bármennyi vagyona is legyen. Tehát a bocsánatkérésre látnék reális esélyt, amennyiben – fogalmazzunk így – úriember lenne.

BB: S arra lát reális esélyt, hogy Lázár megszólalása miatt cigányok százezrei megvonják a Fidesztől a szavazatukat?

S. J.: Azt látom a visszajelzésekből, hogy cigány és nem cigány emberek egyaránt föl vannak háborodva. Rendkívül túlzónak, igazságtalannak és méltánytalannak gondolják Lázár szavait. Hogy ez hány szavazatot visz el tőlük, azt nem tudom megmondani. Én ezek után semmi szín alatt nem szavaznék a Fideszre.

BB: „Hogy jön ön ahhoz, hogy a bevándorlókkal emlegesse egy lapon a cigány embereket?” – kérdezi ön a videóban a kancelláriaminisztertől. Ennek a mondatnak nincs egy, a bevándorlók elleni stichje?

S. J.: Abszolút nincs. Ezzel a mondattal arra akartam rámutatni, hogy nem lehet a magyarok tíz százalékáról úgy beszélni, mintha most érkeztünk volna a határokhoz. Eddig is azt mondtam, hogy a bevándorlókkal szemben is teljesen emberségesen, jogszerűen és kulturáltan kellene az államhatalomnak eljárnia. Erre a legjobb példa Ausztria, ahol egészen máshogy fogadják az odaérkező menekült embereket. Az emberiesség, a méltányosság, az emberi jogokat tiszteletben tartó bánásmód kötelessége az államnak.

BB: Úgy tudom, hogy Lázár kijelentése elleni tiltakozásul csütörtök délutánra tüntetést szerveznek a Kossuth tér déli részére, a kancelláriához.

S. J.: Hatkor lesz egy flashmob. Tüntetést három nappal korábban kellett volna bejelenteni, így nem tüntetést szervezünk, hanem flashmobot.

BB: Mit gondol, hányan fognak részt venni ezen a flashmobon?

S. J.: Nem tudom. Nem cigány barátaink kezdték el szervezni. Én természetesen részt veszek rajta.