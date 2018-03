„Svédországban migránsok és rénszarvashordák terrorizálják a lakosságot” – békemenetet tartott a Kétfarkú

Nyolcmillió-negyvenezer ember volt jelen a Magyar Kétfarkú Kutyapárt csütörtöki budapesti békemenetén. A párt két országgyűlésiképviselő-jelöltje bejelentette: visszalép a Fidesz javára. Az egyik szónok azt követelte a kormánytól: állítsa vissza az osztrák határon a vasfüggönyt, míg egy transzparensen ez volt olvasható: „Rénszarvast a Hortobágyra!” Az eseményen az is elhangzott, hogy „a fehér nagyrassz sorsa a ti kezetekben van”, illetve kiderült, hogy az MKKP megvonná a nők szavazati jogát.

„A molinó minden előtt” – állt a menet elején kifeszített piros-fehér-zöld molinón, mely felvezette a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) immár második Békemenetét. „Rénszarvast a Hortobágyra”, „Két Orbánt!”, „Putyin az atya, Orbán a fiú, Semjén a szentlélek”, „Kijárási tilalmat!”, „Tizenharmadik havi vérzést!” – ilyen és ezekhez hasonló feliratok voltak olvashatók a transzparenseken.

A sokaság – néhány ezer mosolygós, többségében fiatal, de idősebbek is szép számmal megjelentek – az Oktogonon gyülekezett. Sebő Ferenc, a békemenetet jegyző MKKP Etikai Bizottságának amúgy pártonkívüli elnöke a rendezvény konferansziéjaként azt kérte a jelenlévőktől, hogy aki még nem küldte kitöltve vissza a nemzeti konzultációt, az tegye meg. Ez e-mailben is megtehető a konzultacio@gov.ru e-mail címre. Sebő azt is közölte: a békemenet nem minőségi, hanem mennyiségi kérdés, ezért kell belőle kettő.

„Viktor apánk, ne féltsd ősi nemzeted/Nem vész az el, ha még eddig nem veszett” – ilyen és ehhez hasonló, kizárólag kormánypárti csasztuskák mentek a gépről, az első sorban, közvetlenül a molinó mögött pedig egy punk ifjú és egy mikulás vonult. Hogy ez a mikulás azonos-e Kövesdi Miklós Gáborral, a Szentendrén az MKKP színeiben induló Mikulással, az helyszíni tudósítónk előtt rejtély maradt.

„Rend, szolgaság, egyformaság! Éljen a kormány!”

Kovács Gergely pártelnök üdvözölte mindkét békemenet résztvevőit. Szerinte jó irányba tart az ország, de még mindig van oktatás, és még mindig nem rombolták le a kórházakat.

Egy passzivista ezután fölolvasta a párt tizenkét pontját. Az MKKP egyebek mellett a cenzúra szabadságát, a sajtó eltörlését követeli, illetve azt, hogy a magyar családok ne mehessenek külföldre, a külföldiek ne jöhessenek ide. „Rend, szolgaság, egyformaság! Éljen a kormány!” – zárta beszédét a szónok.

„Soros menekült hordái elveszik a magyar emberek munkáját és megveszik az összes Iphone-t, áruhiányt okozva ezzel” – ezt már a következő szónok, Kósa Lajos mondta, aki szerint „veszélyben a haza”. Hangsúlyozta: „a fehér nagyrassz sorsa a ti kezetekben van”. Mint fogalmazott, „nekem még a vejem is a testvérem”. Intelmei sora ezzel nem ért véget: „gyűlölj mert akkor hallgatsz rám” – hangsúlyozta, majd úgy folytatta: „félj mert akkor nem gondolkozol”. Beszéde végén Kósa a magyarok és az oroszok istenéhez fohászkodott. (Hogy ez egy vagy két isten, az beszédéből nem derült ki – Sz. P.)

Bencsik Zsolt szerint „nem kell több választás”. A többpártrendszernél jobb az egypártrendszer, mert – idézte barátját, Semjén Zsoltot – „a kevesebb néha több, kivéve, ha vagyonról, agyonlőtt énekesmadárról vagy békemenetről van szó”. Az egypártrendszernél azonban még jobb egyeduralom, pártra és kormányra nincs is szükség. Királyra van szükség, s meg is nevezte a kívánatos királyt meglepő módon Orbán Viktor személyében.

A menet az Oktogonról a Nagykörút-Blaha Lujza tér-Astoria-Károly körút útvonalon az Erzsébet térre ment, s útközben is elhangzott több beszéd. Amikor éppen nem szónoklatok mentek, akkor a B…ódjál meg, KDNP! angol nyelvű változatával, a Listen to Your Hearttal, egy remekbe szabott Demjén-slágerrel, illetve a Love Me Tenderrel – értik: Tender – vagy éppen az Álmodtam egy barackfáról-ral vigasztalódhatott a tömeg.

Visszatérnek „az édes békeidők, mikor még nem volt szavazati jogunk, de szabadon eljárhattunk a fonóba horgolni.”

Döme Zsuzsanna, a párt teréz- és erzsébetvárosi jelöltje beszédét azzal kezdte: visszalép a fideszes jelölt javára. „Tudom hogy nincs itt helyem a közélet tetején a férfiak erős és bölcs világában” – mondta. „A politika nem a nőknek való. Én az elhangzott beszédekből sem értettem egy szót sem” – folytatta. Kiderült: a (most még) képviselőjelölt azt hallotta a boltban, miszerint „idén nyílt szavazás lesz, hogy a szemébe nézhessünk minden hazaárulónak, aki nem a kormányra voksol”. Visszatérnek „az édes békeidők, mikor még nem volt szavazati jogunk, de szabadon eljárhattunk a fonóba horgolni” – fogalmazott Döme Zsuzsanna.

Tóth Imre – alias Bruti – közölte: a békementre Mindszentjárólapról és Mátraházszakállról mindenki eljött, „sőt: még a tengerimalacaikat is elhozták”, így nyolcmillió ember van jelen, plusz negyvenezren repültek ide a Seychelles-szigetekről. Nem hagyják semmilyen „mocskos liberális tífuszos patkányhordának”, hogy elvegye a békét – hangsúlyozta a tavaly a zuglói időközi önkormányzati választáson hét százalékkal az LMP-s jelöltet elverő, most viszont a III. kerületben, Budapest 10. választókerületében induló, amúgy debreceni humorista.

„Svédországban migránsok és rénszarvashordák terrorizálják a lakosságot, ahol az egyszerű magyar teológus is csak puskával mer menni családlátogatásra” – hangsúlyozta. Tóth múlt héten Bécsben járt, s kiderült számára, hogy Lázár János a bécsi videójában csak szépített a dolgokon: nincs ott már semmi, fény sem, „csak migránsok meg bűzös orkok lakják […], a tisztességes keresztény osztrákok meg fölhúzódtak a hegyekbe, csak éjjel merészkednek le kebabért – mert más nincs”. A villamoson megerőszakolták az összes asszonyt és az ölebeiket is – emlékezett vissza bécsi útjára Tóth. Mindezt tekintetbe véve a szónok azt követelte a kormánytól: állítsa vissza az osztrák határon a vasfüggönyt. Szerinte a magyar asszonyokat nem szabad kiengedni külföldre, „mert ha fölcsinálja őket egy migráns, ezek visszahurcolják az országba a sátáni magvaikat, amikor megnőnek, fölrobbantják a saját anyjukat, meg a tisztességes, idegengyűlölő magyar állampolgárt”. Beszéde végén Tóth két békegalambot akart elengedni, de kiderült: „Semjén Zsolt barátunk” már levadászta mindkettőt.

„Le a diákokkal, éljen a Párt!”

„Demográfiát” – skandálta a tömeg az Erzsébet téren, majd ugyanott az egyik szónok – ugyancsak képviselőjelölt – csatlakozott Döme Zsuzsannához: ő is visszalép a Fidesz jelöltje javára. Nagyívű beszédében közölte: a „demokrácia” CIA-ra végződik, az Egyesült Államok pedig jóban van Izraellel. A zsidók nem esznek disznóhúst. Na, és kik nem esznek még disznóhúst? – tette föl a költői kérdést.

Ahogy a tavalyi MKKP-békemenet végén a pártvezetés hadat üzent Brüsszelnek, úgy most az ENSZ-nek, majd Sebő azt kérte hallgatósága tagjaitól, hogy menjenek el a délután ötkor kezdődő diáktüntetésre, és zavarják meg „a fondorlatos mesterkedéseiket”. Hozzátette: „Le a diákokkal, éljen a Párt!”

A Budapest Beacon helyszíni tudósítója villáminterjút készített Sebő Ferenccel. Munkatársunk azt kérdezte: miért nem vesznek részt a Közös Ország Mozgalom (KOM) által jegyzett képviselőjelölti vitákon. „Mert nem hívtak meg minket” – mondott némileg ellent Gulyás Mártonnak, a Közös Ország Mozgalom alapítójának, arcának és spiritusz rektorának. Hozzátette: a KOM által megrendelt közvélemény-kutatásokból is kihagyják az MKKP jelöltjeit.

Munkatársunk nem állt meg félúton: magával Kovács Gergely pártelnökkel is villáminterjút készített. A korábban ellenzékinek gondolt, de legújabban kormánypárti politikust a tizenharmadik havi vérzés ígéretével szembesítettük: Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetében ez nem populizmus-e? „Ez sok, ezt nem tudjuk vállalni, mi hetedik havi nyugdíjat ígérünk, és ezt be is fogjuk tartani” – közölte Kovács. „A mi nevünkben bármit ígérhetnek. Ezért is mondtuk korábban, hogy bármit megígérünk” – hangsúlyozta az ellenzéki/kormánypárti politikus.